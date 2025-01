Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Marc Palahì, Chief Nature Officer di Lombard Odier Investment Managers –

Dalla sera di martedì 7 gennaio, feroci incendi boschivi hanno devastato l’area di Los Angeles. Decine di migliaia di persone sono state soggette a ordini di evacuazione obbligatoria, mentre le prime stime indicano perdite assicurative probabili di 20 miliardi di dollari e una potenziale perdita economica complessiva fino a 57 miliardi di dollari. Quantificare la sofferenza umana e la perdita emotiva è impossibile.

Sebbene la causa degli incendi non sia ancora stata stabilita, è probabile che le forti piogge dell’anno scorso, causate dal fenomeno meteorologico El Niño, abbiano alimentato la crescita della vegetazione, successivamente seccatasi durante un recente periodo di siccità prolungata. Combinato con venti forti, questo ha creato le condizioni ideali per la diffusione degli incendi boschivi. La scienza è chiara: il cambiamento climatico e i metodi attuali di gestione del territorio stanno accelerando il rischio di incendi a livello globale.

Se la città invade la campagna: il boom delle richieste di risarcimento

Una sfida chiave in California – che condivide con il Mediterraneo, dove negli ultimi anni la minaccia degli incendi è aumentata – è l’interfaccia rurale-urbana dove la città incontra la campagna, con un numero sproporzionato di residenze ora situate in aree ad alto rischio di incendi boschivi.

Man mano che le aree residenziali si espandono sempre più nel territorio selvaggio, il rischio per abitazioni e imprese aumenta. Si stima che, a livello globale, le richieste di risarcimento assicurativo a causa degli incendi boschivi siano aumentate a 10 miliardi di dollari all’anno, una cifra destinata a essere superata nel 2025. Infatti, molti proprietari coinvolti negli incendi di Los Angeles sono senza assicurazione sulla casa, dopo che gli assicuratori hanno aumentato i costi o hanno semplicemente cancellato le polizze a causa dell’escalation del rischio di incendi boschivi.

Oltre all’espansione urbana, il cambiamento climatico e il modo in cui pianifichiamo e gestiamo i nostri paesaggi sono considerati fattori chiave. Con l’aumento delle temperature e la frequenza delle siccità, le condizioni che innescano e diffondono gli incendi boschivi diventano sempre più comuni.

Una nuova generazione di incendi, impossibile da fermare

In tutto il mondo, questa nuova generazione di incendi supera la nostra capacità di sopprimerli. Di fronte a crescenti minacce ambientali, economiche e sociali, dobbiamo passare dalla soppressione tattica a strategie olistiche di mitigazione-adattamento, per minimizzare il rischio di incendi estremi e creare paesaggi resilienti in grado di riprendersi rapidamente in caso di incendio.

Negli ultimi anni, si sono registrati significativi progressi scientifici e tecnici su come le pratiche di gestione del territorio possono integrare prevenzione-preparazione, rilevamento-risposta e ripristino-adattamento. La silvicoltura intelligente dal punto di vista climatico, ad esempio, che mette la resilienza e i benefici climatici al centro della gestione forestale, sta emergendo come uno strumento efficace per creare paesaggi resilienti agli incendi e ad altri eventi meteorologici estremi come siccità e inondazioni. Ma la chiave è come finanziare queste strategie.

Perché è importante credere nella Bioeconomia Circolare

Fondamentale per raggiungere questo obiettivo è la crescita della Bioeconomia Circolare: sostituendo l’attuale economia estrattiva basata sui combustibili fossili con un’economia basata sul potere rigenerativo della natura, possiamo ridurre le emissioni che portano al riscaldamento globale e ridurre il rischio di eventi meteorologici estremi attirando i necessari investimenti per trasformare paesaggi e imprese in modo integrato. A livello locale, la bioeconomia prospera dove la natura fiorisce, il che significa che la crescita economica va di pari passo con la creazione di paesaggi sani, biodiversi e resilienti al clima e agli incendi.

Foreste e agroforestazione, con il loro ruolo multifunzionale e l’ampia gamma di servizi ecosistemici, offrono grandi opportunità per costruire questo nuovo modello economico. Le nuove tecnologie stanno creando opportunità senza precedenti per trasformare i composti a base vegetale in molti dei materiali a base fossile che utilizziamo oggi, inclusi materiali da costruzione, tessuti, plastiche e prodotti chimici.

Gestire le foreste per produrre queste risorse in modo rigenerativo migliora anche i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, migliorando il sequestro del carbonio, la salute del suolo e la ritenzione idrica e riducendo la suscettibilità di una foresta agli incendi. Lo stesso vale per l’agroforestazione e l’agricoltura rigenerativa, che ci forniscono cibo migliorando i servizi ecosistemici. Questo non avviene nell’agricoltura convenzionale, che fornisce cibo generando esternalità ambientali.

Più bioeconomia, più opportunità di investimento

Con la crescita della bioeconomia, crescono anche le opportunità economiche. Solo nell’Amazzonia, la bioeconomia potrebbe valere fino a 4 trilioni di dollari, mentre a livello globale si prevede che la bioeconomia raggiungerà un valore di 7,7 trilioni di dollari entro il 2030.

Per gli investitori, la crescita della Bioeconomia Circolare sta creando un’opportunità per la finanza privata e le partnership pubblico-private di mirare a rendimenti, creando al contempo paesaggi resistenti agli incendi e resilienti attraverso soluzioni basate sulla natura, come l’agricoltura rigenerativa, l’agroforestazione e la silvicoltura sostenibile. Queste soluzioni possono offrire migliori profitti economici a lungo termine e un aumento del valore dei terreni, migliorando i servizi ecosistemici legati alla biodiversità, all’acqua, al suolo e al clima.

Che si tratti di aziende che trasformano piantagioni di caffè monocoltura in agroforeste sane, producendo caffè venduto a un prezzo premium, coltivato in aziende agricole resilienti al clima che sequestrano più carbonio di quanto ne emettano, o di mercati di crediti di carbonio e biodiversità che offrono agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti sostenibili e diversificare i loro portafogli, le opportunità abbondano.

Contro gli incendi strumenti finanziari innovativi

Tuttavia, per portare su scala questi e altri meccanismi, saranno necessari strumenti finanziari innovativi. Dalle strategie di asset reali che impiegano capitali per trasformare beni terrieri degradati o non adattati in beni resilienti e rigenerativi, ai programmi come l’Australian Emission Reduction Fund e il Forest Resilience Bond degli Stati Uniti – che consentono al capitale privato di svolgere un ruolo nella gestione delle terre pubbliche – questi strumenti devono diventare la norma piuttosto che l’eccezione. Per fare ciò, il settore finanziario deve costruire una migliore comprensione del ruolo chiave della natura come vero motore della nostra economia. Coinvolgere esperti scientifici nel settore degli investimenti e della finanza deve diventare la norma nei prossimi anni.

In un mondo in cui le perdite causate dai disastri ambientali stanno crescendo – complessivamente, i disastri climatici sono costati all’economia globale 320 miliardi di dollari nel 2024 – è necessaria un’azione urgente e gli investitori hanno un ruolo essenziale da svolgere. Mentre cerchiamo nuovi modi per finanziare la lotta contro gli incendi boschivi, dobbiamo adottare un approccio multi sfaccettato, integrando scienza, finanza e politica per costruire una Bioeconomia Circolare che affronti le cause alla radice degli eventi estremi. Nell’attuale era del cambiamento climatico, dobbiamo seguire l’esempio della natura e costruire la resilienza dal basso verso l’alto.