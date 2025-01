Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Costantino Forgione, consulente finanziario e autore di “Investire senza trappole” *

Una buona gestione del patrimonio personale o familiare è fondamentale per garantire la protezione dei propri beni e favorirne la crescita nel tempo tramite opportune strategie di investimento.

In un contesto finanziario sempre più complesso, alcune famiglie e imprenditori italiani stanno scoprendo il valore dell’approccio su misura dei Family Office rispetto a quello generalista di banche e promotori: in questo post vediamo cosa è un Family Office, quali servizi offre, quali sono i suoi vantaggi rispetto ai servizi bancari tradizionali e perché può rappresentare una buona scelta per la gestione dei propri investimenti.

Cos’è un Family Office?

Un Family Office è una struttura consulenziale indipendente, spesso fondata da una importante famiglia imprenditoriale perché ne curi gli interessi, che offre una gestione completa, personalizzata e multidisciplinare del patrimonio di famiglie, individui e imprese con significative disponibilità economiche. È un settore che sta vivendo una forte espansione a livello globale con una presenza che è decuplicata rispetto al 2008, arrivando oggi a circa 8.000 strutture attive in tutto il mondo.

Questo modello di consulenza finanziaria è nato nei Paesi anglosassoni, ma negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa anche in Italia. Questa crescita è guidata dalla crescente complessità nella gestione dei patrimoni e dalla richiesta di servizi sempre più personalizzati e indipendenti da parte delle famiglie e imprese più facoltose.

Queste strutture non si limitano alla sola gestione finanziaria degli investimenti, ma operano come veri e propri “hub strategici” per la gestione di tutto il patrimonio familiare, affrontando ogni aspetto legato alla ricchezza: i servizi spaziano dalla pianificazione finanziaria personalizzata, che prevede la creazione e l’aggiornamento di strategie di investimento su misura, alla pianificazione assicurativa e previdenziale, necessaria per garantire una protezione adeguata ai membri della famiglia. I Family Office offrono inoltre un supporto nella pianificazione successoria, assicurando una trasmissione ordinata del patrimonio alle generazioni future, ottimizzandone la fiscalità attraverso soluzioni specifiche.

Alcuni Family Office includono anche servizi di consulenza immobiliare o societaria, affiancando i clienti imprenditori in operazioni strategiche come fusioni, acquisizioni e cessioni aziendali, club deal, co-investimenti e consulenza per investimenti alternativi. Se necessario, l’offerta si estende anche alla gestione amministrativa, comprendendo attività contabili e burocratiche, e all’educazione finanziaria per accrescere la consapevolezza economica dei membri della famiglia.

I Family Office possono essere “Single-Family Office”, se servono una sola famiglia, o “Multi-Family Office”, nel caso in cui lavorino per più famiglie contemporaneamente, mantenendo comunque sempre un approccio indipendente e orientato ai soli interessi dei propri clienti.

Differenze tra Family Office e servizi bancari tradizionali

La principale differenza tra i Family Office e i servizi bancari tradizionali risiede nella filosofia operativa e nel modello di business.

Banche e promotori finanziari operano prevalentemente con un modello commerciale standardizzato e orientato alla vendita di prodotti, spesso soggetti a elevate commissioni più o meno occulte. Questo approccio, focalizzato sull’interesse dell’intermediario piuttosto che su quello del cliente, crea inefficienze, costi elevati e scarsa trasparenza, mettendo in conflitto gli interessi del cliente con quelli di chi gli fornisce il servizio.

I Family Office, al contrario, si distinguono per la loro consulenza indipendente e personalizzata, orientata al servizio al cliente piuttosto che al commercio di prodotti: essi non vendono nulla se non le loro competenze, non ricevono compensi da terze parti e vengono retribuiti per i loro servizi consulenziali tramite parcelle professionali o piani commissionali esplicitamente concordati in anticipo con il cliente. Questa trasparenza elimina i conflitti di interesse e permette loro di offrire una consulenza realmente obiettiva.

I Family Office inoltre, adottano un approccio integrato e personalizzato che supera i limiti delle soluzioni bancarie: la loro consulenza copre aspetti non solo finanziari, ma anche legali, fiscali, assicurativi e successori, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Il Private Banking dei Family Office

Tradizionalmente riservati a famiglie imprenditoriali che potevano disporre di patrimoni molto elevati, oggi alcuni Family Office hanno aperto divisioni di Private Banking accessibili a partire da 1 milione di patrimonio, rendendo i loro servizi disponibili ad una più ampia clientela.

Anche chi non dispone di patrimoni multi milionari può quindi beneficiare della filosofia e dei servizi professionali tipici del Family Office, nettamente diversi da quelli del Private Banking delle banche che spesso mantiene un approccio standardizzato e product-driven.

Per un risparmiatore insoddisfatto dei tradizionali servizi di investimento bancari, un Family Office comporta diversi vantaggi:

Consulenza indipendente: Un Family Office agisce esclusivamente nell’interesse del cliente, senza ricevere commissioni da terzi e senza pressioni commerciali o obiettivi di vendita. Questo significa che ogni decisione presa è orientata a massimizzare il beneficio per il cliente e non per altri soggetti, assicurando la più assoluta assenza di conflitti di interesse.

Trasparenza nei costi: un Family Office viene remunerato solo dai suoi clienti. I costi della consulenza vengono dichiarati prima dell’erogazione del servizio, garantendo la massima trasparenza dei costi.

Visione di lungo periodo: La gestione patrimoniale di un Family Office non si limita a massimizzare i rendimenti nel breve termine, ma si concentra anche sulla sostenibilità e sulla protezione del patrimonio per le generazioni future.

Gestione complessiva del patrimonio: per investitori che detengono attività su più intermediari, un family office consolida le posizioni finanziarie, immobiliari e societarie di ogni cliente ovunque si trovino, fornendo una reportistica consolidata della effettiva posizione finanziaria dei propri clienti evidenziando a livello aggregato rischi, costi, rendimenti e le azioni correttive eventualmente necessarie.

Servizi su misura: Con un Family Office si può contare su un team multidisciplinare che offre soluzioni personalizzate su misura per ogni aspetto patrimoniale, legale, fiscale, previdenziale, assicurativo e successorio, senza limitarsi ai soli investimenti.

Consulenza societaria: Per i clienti imprenditori che necessitano di un supporto nella pianificazione di operazioni societarie complesse, come acquisizioni aziendali o investimenti immobiliari, un Family Office rappresenta il partner ideale.

Riservatezza e sicurezza: I Family Office sono strutture estremamente discrete, occupandosi di servizi a clientela che, comprensibilmente, vuole tenere riservata la propria operatività.

Family office vs servizi bancari

Il Family Office rappresenta una scelta ideale per chi desidera una gestione completa, indipendente e personalizzata del proprio patrimonio. Grazie a un approccio che combina competenze multidisciplinari, visione strategica e massima trasparenza, queste strutture offrono un’ottima alternativa ai tradizionali servizi bancari.

Per chi è insoddisfatto dei limiti, dei costi e delle inefficienze dei servizi bancari tradizionali e desidera una consulenza indipendente che metta al centro le sue esigenze, il servizio di Private Banking di un Family Office può rappresentare una soluzione ottimale, offrendo ai clienti gli stessi standard qualitativi e la stessa filosofia di gestione che caratterizzano il servizio offerto alle grandi famiglie imprenditoriali.

*Le opinioni riportate sono personali e non riflettono quelle di eventuali parti correlate.