Post di Jane McFadzean, Global Sustainability and ESG Senior Director di Trip.com Group –

Negli ultimi anni la crescente concentrazione di visitatori in alcune destinazioni durante i periodi di alta stagione ha sollevato importanti sfide. Questo fenomeno crea infatti opportunità economiche significative per molte località, ma sottolinea anche la necessità di un approccio più sostenibile alla gestione dei flussi turistici, perché può esercitare una pressione considerevole sulle infrastrutture locali, aumentare i costi per i residenti e mettere a rischio preziose risorse naturali e culturali.

Per affrontare queste sfide, molte amministrazioni stanno introducendo nuove misure e iniziative, come il biglietto di ingresso a Venezia, che ha attirato grande attenzione a livello globale. Trovare un equilibrio tra il valore economico del turismo e la necessità di preservare l’integrità ambientale, culturale e sociale delle destinazioni è una questione complessa. Oltre agli interventi delle autorità locali e ai comportamenti responsabili dei viaggiatori, le piattaforme di viaggio online (OTA) possono giocare un ruolo essenziale nel favorire un turismo più bilanciato e sostenibile.

Tecnologia e intelligenza artificiale come strumenti per un turismo sostenibile

L’intelligenza artificiale rappresenta uno degli strumenti più promettenti in questo ambito. Attraverso il machine learning e i big data, le piattaforme possono analizzare i comportamenti di viaggio e proporre itinerari personalizzati, distribuendo i visitatori verso destinazioni meno affollate e suggerendo opzioni di viaggio più sostenibili, come mezzi di trasporto eco-friendly o tappe alternative.

In Trip.com stiamo lavorando attivamente su queste soluzioni. Ad esempio, il nostro assistente AI TripGenie aiuta i viaggiatori a pianificare itinerari più consapevoli, identificando mete meno affollate e incoraggiando soggiorni più lunghi. Questo non solo riduce la pressione su attrazioni sovraffollate, ma offre anche un’esperienza di viaggio più autentica e gratificante, rispettando al contempo l’ambiente e le comunità locali.

Promuovere mete emergenti e periodi meno frequentati

Un altro elemento fondamentale è valorizzare destinazioni meno conosciute e attrazioni locali al di fuori dei circuiti tradizionali. Nel 2023, ad esempio, una nostra campagna digitale sulla città coreana di Daegu, una destinazione meno nota, ha raggiunto oltre 29 milioni di visualizzazioni, portando a un aumento dell’87% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente.

Anche in Italia stiamo vedendo dei risultati promettenti. Nel 2024, alcune regioni italiane al di fuori delle rotte tradizionali, come Trentino-Alto Adige (+271%), Liguria (+230%) e Piemonte (+162%), hanno registrato una crescita a tripla cifra. Questi dati dimostrano come campagne mirate possano stimolare l’economia locale e incentivare i viaggiatori a esplorare mete diverse, ampliando così l’offerta turistica in modo sostenibile.

Anche il tempo gioca un ruolo cruciale nella gestione dei flussi. Promuovere viaggi fuori stagione tramite eventi culturali, incentivi e offerte speciali può contribuire a distribuire i visitatori durante tutto l’anno, migliorando l’esperienza sia per i turisti che per i residenti.

Educazione e trasparenza per un turismo più responsabile

Secondo il nostro ultimo Sustainable Travel Consumer Report, il 92% dei viaggiatori considera importante adottare pratiche sostenibili, ma molti non sanno come fare. Fornire informazioni trasparenti e strumenti come etichette chiare per identificare opzioni eco-friendly è fondamentale. Per questo, in collaborazione con il Global Sustainable Tourism Council (GSTC), abbiamo introdotto una certificazione che aiuta i viaggiatori a scegliere alloggi che rispettano criteri di sostenibilità.

Stiamo inoltre investendo in soluzioni a basse emissioni, come voli più efficienti, noleggi di veicoli elettrici e opzioni di viaggio in treno, per offrire alternative pratiche e sostenibili.

Un approccio integrato per un futuro sostenibile

Il turismo può essere una forza positiva per il pianeta, ma richiede impegno e innovazione da parte di tutti gli attori del settore. Le piattaforme di viaggio possono svolgere un ruolo cruciale, collaborando con le autorità locali e i partner per promuovere un turismo responsabile e bilanciato. Con un approccio basato su innovazione e collaborazione, possiamo garantire benefici economici alle destinazioni e ai viaggiatori, preservando al contempo risorse naturali e culturali.