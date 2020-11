Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Emanuele Cacciatore, Senior Director Insight & Cloud Strategy di Oracle e Nicola Comelli, Content Share & Selection Manager di Phyd –

“La persona più intelligente nella stanza, è la stanza”. David Weinberger [1] ha usato questa immagine formidabile, ormai quasi dieci anni fa, per far comprendere la capacità della rete di esaltare esponenzialmente la conoscenza dei suoi singoli, siano essi nodi o persone, abilitandoli all’interazione reciproca. Questa prospettiva non è solo utile per descrivere efficacemente il web. È valida anche per descrivere cosa sta accadendo all’interno di aziende e organizzazioni che, proprio da una decina d’anni a questa parte, sono state chiamate a confrontarsi con la gestione di una quantità di informazioni (e quindi di conoscenza) in continua ed imperiosa crescita. Con una differenza sostanziale, però, rispetto al web nel suo insieme. E cioè che la complessità associata alla gestione di questa quantità e intensità di conoscenza ha ricadute dirette sulla competitività e sull’efficienza di questi sistemi. Una complessità che, non a caso, sta facendo da più parti mettere in discussione persino lo strumento della posta elettronica quale mezzo di comunicazione interno aziendale [2].

Negli ultimi anni è cresciuta in modo significativo l’adozione di piattaforme collaborative pensate proprio per ordinare il flusso di comunicazioni e informazioni scambiate all’interno di gruppi di lavoro: da Trello a Slack, da Wrike ad Asana, questi strumenti permettono di condividere l’operatività aziendale e, con essa, la necessaria interazione, ricreando ambienti di lavoro digitali perfettamente autosufficienti, senza richiedere il ricorso al tradizionale scambio di email tra colleghi. Verso la direzione collaborativa, poi, si sono spinte anche alcune tra le più note piattaforme di video-conferencing e produttività, da Teams di Microsoft al recentissimo Workspace di Google. evoluzione di G-Suite, e perfino un social network come Facebook, con la soluzione Workplace pensata proprio per le aziende.

Lo scorso anno, una ricerca di Gartner evidenziava come il mercato dei software collaborativi fosse destinato a raddoppiare il suo valore entro il 2023, passando da 2,7 a 4,8 miliardi di dollari [3]. Un incremento che restituisce la misura di come la gestione delle informazioni all’interno delle aziende stia diventando sempre più un fattore cruciale per sostenerne l’operatività e, quindi, l’efficienza e la redditività. La progressiva decentralizzazione del lavoro, che l’emergenza Covid19 ha accelerato notevolmente, ha imposto un’ulteriore rilevanza a questo tema. E se è vero che la diffusione e la semplicità di utilizzo delle piattaforme di collaborazione hanno accorciato la distanza fisica tra i team, è altrettanto vero che queste tecnologie da sole non bastano per superare le criticità organizzative del lavoro distribuito; una fra tante il benessere mentale dei lavoratori.

Nella scelta del mix degli strumenti di comunicazione e collaborazione da adottare, l’impatto sul benessere dei lavoratori dovrebbe essere tenuto in considerazione con riferimento ad almeno due aspetti. Il primo riguarda il raggiungimento di un livello adeguato di padronanza nell’utilizzo di questi strumenti, che richiede di per sé uno sforzo di adattamento da parte dei lavoratori. Non a caso la capacità di apprendere ed adattarsi ai continui cambiamenti di tecnologia è ritenuta una delle dimensioni fondanti della prestazione adattiva [4]. Il secondo, riguarda il rischio di sovraccarico cognitivo. Il termine, coniato nel 1964 dal sociologo Bertram Gross [5], indica il calo di attenzione derivante dal sovraccarico di informazioni a cui si è sottoposti. Già nel 2008 l’Università della California calcolava che l’individuo medio è esposto a 34 gigabyte di contenuti ogni giorno e ad un profluvio di oltre centomila parole. La proliferazione e la pervasività crescenti dei canali e delle piattaforme di comunicazione/collaborazione intensifica l’esposizione alle informazioni e di conseguenza il sovraccarico cognitivo dei lavoratori.