Potrebbe sembrare antidemocratico, ma non voglio sentire l’opinione di tutti.

Lasciatemi spiegare: la mia opinione non è di alcun rilievo per un chirurgo intento ad iniziare un’operazione a cuore aperto, allo stesso modo la sua opinione è irrilevante quando si tratta di valutare un investimento sui mercati finanziari.

Ritorniamo a noi: la matematica non è un’opinione.

Abbiamo parlato spesso del prezzo (costo o TER) dei prodotti finanziari, ripetendo: è importante che sia commisurato; si ma commisurato a cosa? È qui che torna la matematica ad aiutarci!

Andiamo con un esempio, storia vera raccontatami di recente da una delle persone che ci segue su Mas4 (www.mas4.it):

“Circa 5 anni fa, mi sono ritrovato a disporre di un piccolo capitale, 100mila euro” (mica tanto piccolo, complimenti) “mi sono recato da un consulente finanziario della Pizza&Fichi Bank (nome di fantasia), ho spiegato che volevo far crescere i miei risparmi, con un orizzonte di 3/7 anni, ma che ero molto avverso al rischio, quindi ho chiesto un prodotto a basso rischio”.

Il consulente mi ha consigliato il fondo “Pizza&Fichi Low Risk P&F_LR”.

Fino qui tutto bene, o almeno sembra: torniamo sulla matematica, il fondo “Pizza&Fichi Low Risk” investe circa il 20% in azioni e il rimanente 80% in obbligazioni di stato EU.

La teoria vuole che un fondo azionario abbia un rendimento (premio per il rischio), di lungo periodo, che varia dal 3% al 7% (in linea con i dati storici), il mercato dei titoli di stato EU ha rendimenti medi di circa lo 0,1%.

Andiamo per eccesso e diciamo che 7% sia il rendimento atteso dell’azionario, nel nostro fondo P&F_LR ne ho il 20%, quindi:

• Equity 20% x 7% = 1.4%

• Obbligazioni 80% x 0.1%= 0.08%

Rendimento atteso del prodotto P&F_LR è del 1,48% all’anno, diciamo 1.5% per semplicità.

Perfetto adesso vediamo quanto costa:

il Pizza&Fichi Low Risk ha un TER (total expense ratio) del 1,5% (costo medio dei prodotti “low risk”) e una commissione di ingresso che, scontata, gli viene posta al 1%.

Rendimento atteso al netto dei costi nel primo anno negativo 1% e dal secondo anno in poi zero, tornando al nostro amico dopo cinque anni aveva 99000.

Questo è il punto di partenza, in termini di rendimenti attesi, non sembra un gran investimento.

Sappiamo inoltre che il rendimento annuale del fondo può essere diverso da quello atteso nel lungo periodo. Sì ma quanto diverso?

Introduciamo il concetto di volatilità (spesso usata come indicatore di rischio), la volatilità del nostro fondo è intorno al 5%.

E quindi? Quindi possiamo dire che, nel 95% dei casi, il ritorno annuo oscilla del 5% intorno al rendimento atteso 1,5%.

Il nostro P&F_LR avrà rendimenti annuali lordi che vanno dal -3.5% a 6.5%, al netto dei costi di gestione da -5% a +5%. La volatilità ci aiuta ad essere preparati alle oscillazioni, ricordiamo che sono naturali e necessarie al corretto funzionamento dei mercati finanziari.

Quindi non solo in media non guadagno niente ma mi espongo anche a variazioni che porterebbero il mio capitale a variare senza nessuna crescita potenziale.

Attenzione ai costi, educarsi ed informarsi, prima dell’acquisto è importantissimo.