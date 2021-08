Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Era da tempo che volevo farlo e finalmente ci sono riuscito: sono tornato a giocare a basket.

Avevo organizzato tutto alla perfezione: prenotato la palestra, chiamato gli amici e per l’occasione mi ero pure comparto la nuova divisa dei NY Knicks.

È stato veramente bello, il minuto e 30 secondi nel quale sono rimasto in campo…

Sì, perché essendo entrato senza nessun riscaldamento dopo 1 minuto mi sono stirato e per tutto il resto della partita sono rimasto in panchina a maledirmi.

Non riuscivo a farmi una ragione di come fosse stato possibile fare un errore del genere; è da quando ho dieci anni che so benissimo che prima di far sport bisogna riscaldarsi!

Come diceva Leopardi: “L’uomo resta attonito di vedere verificata nel caso proprio la regola generale.”

Ed è vero, purtroppo sottovalutare rischi ben noti è una cosa molto comune. Tendiamo a commettere errori pur sapendo benissimo quale sarebbe la cosa giusta da fare, pensando sempre di essere un caso “speciale”.

Ci sarebbero mille altri esempi ma la domanda rimane la stessa: perché spesso ci sentiamo in diritto di sfidare il buon senso ignorando delle regole talmente giuste da risultare ovvie?

Forse è proprio questo il problema, quando una cosa è ovvia ci sembra banale e quindi tendiamo ad ignorarla.

Nel mio lavoro lo vedo continuamente: tutti sanno che dovrebbero diversificare gli investimenti, tutti sanno che diversificare è la prima regola: è ovvio, è banale ed infatti sono in tantissimi a non farlo!

Diversificare è un po’ come fare stretching, spesso ci sembra noioso, inutile e alle volte anche doloroso, ma è necessario. Fare stretching è il modo migliore per diminuire il rischio infortuni così come diversificare è il modo migliore per diminuire il rischio di forti oscillazioni nel valore dei nostri investimenti.

Naturalmente diversificare in modo corretto non è semplice, è molto importante informarsi, eventualmente affidarsi ad un professionista o nel caso del fai da te, selezionare un fondo di asset allocation con un profilo di rischio in linea con il proprio.

Esattamente come fare stretching in modo sbagliato si rischia di creare danni ancor prima di iniziare.

Proteggerci, in tutti gli ambiti della vita, è un nostro dovere, anche se spesso è noioso e tante volte il rischio ci appare come una eventualità remota. I “cigni neri” accadono più spesso di quanto possa sembrare, è ingenuo stupirsene.

L’uomo resta attonito quando vede verificata nel caso proprio la regola generale.