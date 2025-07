Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra)

Post di Massimo Di Rosa, Country Director Italia, Bitpanda –

Per anni è stato considerato un oggetto misterioso, poi un fenomeno passeggero, poi una bolla. Ma oggi è chiaro a tutti: Bitcoin ha fatto da apripista a una nuova idea di moneta. Non solo come asset speculativo, ma come catalizzatore politico, tecnologico e culturale. Se oggi parliamo seriamente di euro digitale, se le stablecoin entrano nelle agende legislative dei parlamenti e se le banche centrali progettano sistemi alternativi di pagamento, è anche perché Bitcoin ha rotto un equilibrio. Ha mostrato che un’alternativa esiste. E che può funzionare.

Bitcoin ha innescato il cambiamento. La regolamentazione lo sta rendendo sostenibile

Negli Stati Uniti, l’approvazione da parte del Senato di un disegno di legge sulle stablecoin ha segnato una svolta attesa: per la prima volta, il legislatore riconosce la necessità di integrare gli asset digitali nel perimetro regolamentato della finanza. Il prezzo di Bitcoin è salito immediatamente dopo, ma più interessante ancora è il perché: il mercato ha reagito positivamente non alla deregolamentazione, ma all’opposto. Alla chiarezza, alla trasparenza, alla normalizzazione.

È un segnale potente: Bitcoin non è più una moneta da pionieri, è un asset che chiede (e merita) regole chiare.

Euro digitale e stablecoin: i figli legittimi di un’idea rivoluzionaria

L’euro digitale, previsto per il 2028, sarà una forma elettronica della moneta ufficiale. Emesso dalla BCE, avrà valore legale, sarà stabile, sicuro, inclusivo. Ma sarebbe sbagliato considerarlo l’antitesi di Bitcoin: è la risposta istituzionale a una domanda di innovazione che proprio Bitcoin ha generato.

Le stablecoin, invece, rappresentano un ponte ibrido tra fiat e cripto: private, ma ancorate a valute ufficiali. Il loro sviluppo regolamentato — come dimostra il caso USA — può accelerare l’adozione di Bitcoin da parte delle istituzioni, rendendolo parte di ecosistemi di pagamento misti, sicuri e interoperabili.

Un nuovo paradigma: libertà, ma con regole

Bitcoin ha reso possibile immaginare una finanza senza confini, più libera ma anche più inclusiva. Tuttavia, perché questa visione diventi sostenibile e diffusa, ha bisogno di strutture regolamentate, di fiducia istituzionale, di provider che sappiano costruire ponti tra il nuovo e il consolidato.

La direzione è tracciata: stablecoin e euro digitale sono strumenti, Bitcoin è la scintilla.

Chi saprà costruire infrastrutture aperte, sicure e trasparenti potrà accompagnare questo cambiamento senza subirlo.