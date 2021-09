Post di Antonio Lanotte, dottore commercialista e revisore legale, membro/delegato dell’Organization for Climate & Circular Economy –

Un’economia circolare (1) si riferisce a un modello industriale rigenerativo per intenzione, in cui i prodotti sono progettati per facilitare il riutilizzo, lo smontaggio, il ripristino e il riciclaggio per consentire il riutilizzo di una grande quantità di materiali invece di essere prodotti dall’estrazione primaria. Un’economia circolare si riferisce a un modello in cui le imprese trattengono le risorse utilizzate il più a lungo possibile, per estrarre il valore massimo dalle stesse durante l’uso, recuperando e rigenerando prodotti e materiali al termine della loro vita utile (2).

La Fondazione Ellen MacArthur, ad esempio, ha pubblicato nel 2017, in collaborazione con IDEO, la guida al design circolare (3). Sulla base di questa, le aziende stanno cercando di creare la propria versione, per affrontare le proprie sfide di “design circolare” (4). Per farlo, c’è prima un periodo di apprendimento, in cui i team che aprono la strada alla trasformazione di un’azienda devono assorbire il quadro dell’economia circolare e applicarlo alla propria catena di approvvigionamento “supply chain”, al flusso dei materiali e alla pratica del design (5).

Le linee guida del design circolare pertanto si prestano ad approfondire la comprensione dell’economia circolare con l’ambizione, per le aziende che le adotteranno, di diventare “planet-positive” entro il 2030 (6).

Nella transizione verso un’economia circolare, molto resta da inventare, rendendo le linee guida del design circolare preziosi strumenti di supporto per le imprese (7). Non esiste una definizione unica di economia circolare (8). La Commissione europea definisce questo concetto nel piano d’azione (9) dell’UE per l’economia circolare come segue: “In un’economia circolare il valore dei prodotti e dei materiali è mantenuto il più a lungo possibile; i rifiuti e l’uso delle risorse sono ridotti al minimo, e le risorse sono mantenute all’interno dell’economia quando un prodotto ha raggiunto la fine della sua vita, per essere utilizzate ancora e ancora per creare ulteriore valore. L’economia circolare (CE) è un’economia in cui le attività economiche derivano valore alle condizioni che uno stock di risorse esistenti all’interno del sistema è continuamente rimesso in circolo per mantenere il suo massimo valore e utilità nel tempo, e le fluttuazioni in quello stock sono in equilibrio con l’ambiente; permettendo l’uso fattibile e sostenibile delle risorse. Tutte le attività durante le fasi del ciclo di vita del prodotto sono progettate per far circolare le risorse e sostenere la conservazione e la rigenerazione della biosfera in modo che le uscite pericolose vengano eliminate e le risorse regionali non vengano degradate”.

L’economia circolare non consiste nel rendere le cose “less bad” ma nel renderle “much better” – in effetti, si tratta di creare valore economico (10). Questo include la creazione di nuovi posti di lavoro per soddisfare la necessità di nuove competenze nell’artigianato, nel design e nella riparazione dei prodotti. È ora che la realtà della concorrenza moderna informi il pensiero delle imprese sulla relazione tra competitività e ambiente.

Tradizionalmente, le nazioni erano competitive se le loro aziende avevano accesso agli input a più basso costo – capitale, lavoro, energia e materie prime. Nelle industrie che si basano sulle risorse naturali, per esempio, le aziende e i paesi competitivi erano quelli con abbondanti forniture locali. Poiché la tecnologia cambiava lentamente, un vantaggio comparativo negli input era sufficiente per il successo (11). Tuttavia, non è più sufficiente avere semplicemente delle risorse. Usare le risorse in modo produttivo è ciò che fa la competitività oggi. Le aziende possono migliorare la produttività delle risorse producendo i prodotti esistenti in modo più efficiente o facendo prodotti che sono più preziosi per i clienti – prodotti per cui i clienti sono disposti a pagare di più. Sempre più spesso, le nazioni e le aziende che sono più competitive non sono quelle che hanno accesso agli input a più basso costo, ma quelle che impiegano la tecnologia e i metodi più avanzati nell’uso dei loro input. Poiché la tecnologia cambia costantemente, il nuovo paradigma della competitività globale richiede la capacità di innovare rapidamente (12).

NOTE

1) Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, l’economia circolare è una rilevante parte dell’economia verde che si occupa più ampiamente del benessere umano, degli stili di vita e dei modelli di consumo, per il perseguimento di un benessere ampio e inclusivo e con capitale naturale, della resilienza degli ecosistemi e della conservazione dei servizi eco-sistemici.

2) La Commissione Europea, ad esempio, incoraggia gli Stati membri ad includere nei loro piani di investimenti una serie di progetti, la cui attuazione deve essere valutata in base alla rilevanza che possono assumere nell’economia interna, alle somme totali del fondo destinate al singolo Stato e alla potenziale incidenza sulla crescita dei posti di lavoro.

3) La guida al design circolare ad opera della Fondazione Ellen MacArthur è disponibile al seguente link: <Circular Design Guide>

4) L’ecodesign è un elemento chiave dell’economia circolare. La nuova ingegneria, o re-ingegnerizzazione, dei processi produttivi, dei beni, dei servizi e delle catene di valore secondo i criteri dell’eco-design significa: aumentare l’efficienza delle risorse e dell’energia; eliminare le sostanze chimiche tossiche e pericolose; ridurre gli impatti ambientali nella produzione, nel consumo e nella gestione del fine vita; aumentare il riutilizzo dei prodotti, la rigenerazione e il riciclaggio dei materiali; e prevenire la produzione e lo smaltimento dei rifiuti.

5) Le linee guida del design circolare sono destinate ad essere raffinate nel tempo, in linea con la maturità dell’economia circolare dell’intera organizzazione. Infatti, l’implementazione delle linee guida del design circolare e´ intesa come una pratica volta a creare una nuova mentalità di progettazione e aprire nuovi modi di lavorare. Come ogni designer sa, è facendo e testando che si impara e si migliora la propria pratica. In sostanza, le linee guida del design circolare sono strumenti per accompagnare un’organizzazione – e i designer al suo interno – in una transizione verso un approccio più circolare al business.

6) L’esplorazione del design per il riutilizzo, la rimessa a nuovo, la rifabbricazione o il riciclaggio portano pertanto le aziende a implementare nuovi modelli di business e sistemi/piani di azione volti a incoraggiare attivamente questo nuovo “modus operandi”.

7) Le aziende coinvolte in queste attività devono analizzare e modificare i prodotti e i processi di produzione esistenti. Questo include fare quanto segue: verificare e migliorare i modelli scientifici e di gestione, gli algoritmi di valutazione del ciclo di vita, i sistemi di gestione ambientale e la certificazione dei prodotti, per rendere più efficaci i criteri dell’economia circolare; adottare modelli molto specifici per massimizzare l’efficienza delle risorse verso zero rifiuti; sviluppare la ricerca e l’eco-innovazione. Per permettere ai modelli di economia circuitale di ridurre il consumo di materiali ed energia e allo stesso tempo di durare e migliorare il benessere, è importante fare sempre più riferimento alla più grande risorsa rinnovabile che abbiamo: la conoscenza attraverso il riutilizzo, la rigenerazione, la durata e la riciclabilità di prodotti, componenti e materiali; sviluppare la produzione e l’uso di energia e materiali rinnovabili. I modelli di economia circolare richiedono alle imprese di abbandonare i combustibili fossili, che sono limitati, non rinnovabili e con un alto impatto climatico, a favore di sole fonti energetiche rinnovabili; zero rifiuti da smaltire. In un modello di economia circolare, i rifiuti non vengono smaltiti, ma riutilizzati come risorse; individuare i cerchi interni, multipli e a cascata. Il potere dei cerchi interni si riferisce alla minimizzazione dell’uso dei materiali affrontando il recupero dei prodotti a fine vita nella catena del valore vicino alla fase di consumo. Questo approccio permette un alto ritorno sui costi di raccolta e trattamento rispetto allo smaltimento; e l’aumento dell’efficienza dei materiali utilizzati, permettendo la riduzione dei costi di produzione e dei prezzi di vendita, che può promuovere un aumento del consumo e quindi della pressione sulle risorse naturali.

8) Tradizionalmente, le economie hanno fatto riferimento a un modello lineare di crescita (prendere-fare-consumare-smaltire) assumendo che le risorse siano abbondanti, disponibili ed economiche da smaltire. Invece, abbiamo bisogno di un modello circolare per l’economia in cui materiali e prodotti sono riutilizzati, riparati, rinnovati e riciclati. Un uso più efficiente delle risorse rivelerà nuove opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro: aumentare la produttività delle risorse del 30% entro il 2030 potrebbe aumentare il PIL dell’1% e creare due milioni di nuovi posti di lavoro. Andare verso un’economia circolare è al centro dell’agenda dell’efficienza delle risorse stabilita nell’ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

9) “Dovremmo tassare l’inquinamento, non le persone”, sostiene il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

10) L’economia circolare prevede il passaggio da un modello lineare (prendere-fare-consumare-smaltire) a un sistema in cui prodotti, componenti e materiali vengono riutilizzati in nuovi cicli, chiudendo così le traiettorie in loop. In questo sistema, dove tutto è una risorsa per qualcos’altro, la nozione di rifiuto scompare. La circolarità va ben oltre il concetto di riciclaggio. È un sistema completo, che implica cambiamenti nei modelli di business e nel design del prodotto, così come la collaborazione tra fornitori e clienti.

11) Oggi, la globalizzazione sta rendendo obsoleta la nozione di vantaggio comparato. Le aziende possono procurarsi input a basso costo ovunque, e le nuove tecnologie che emergono rapidamente possono compensare gli svantaggi nel costo degli input. Di fronte agli alti costi della manodopera nel paese di residenza, per esempio, un’azienda può automatizzare il bisogno di manodopera non qualificata. Di fronte alla carenza di una materia prima, un’azienda può trovare una materia prima alternativa o crearne una sintetica.

12) Il nuovo paradigma ha portato il miglioramento ambientale e la competitività insieme. È importante usare le risorse in modo produttivo, sia che si tratti di risorse naturali e fisiche o umane e di capitale. Il progresso ambientale richiede che le aziende innovino per aumentare la produttività delle risorse, e questo è esattamente ciò che richiedono le nuove sfide della competizione globale. Solo le aziende che innovano con successo vinceranno. Un’industria veramente competitiva è più propensa a prendere un nuovo standard come una sfida e a rispondere ad esso con l’innovazione. Un’industria non competitiva, d’altra parte, potrebbe non essere orientata verso l’innovazione e quindi potrebbe essere tentata di combattere ogni regolamentazione.