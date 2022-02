Perché bisogna ricordarlo: questo non è un paese per giovani. Così come non è un paese per donne. La rielaborazione dei dati INPS pubblicata da INAPP sulle nuove tendenze sul mercato del lavoro pone in evidenza un peggioramento degli impatti della crisi sulla forza lavorativa femminile. INAPP ha lavorato sui dati dell’Osservatorio INPS sul precariato relativi ai primi 6 mesi del 2021. In questo periodo di tempo, sono stati assunti oltre 2 milioni di lavoratori e poco più di 1,3 milioni di lavoratrici. Il 30% circa di questi nuovi posti di lavoro, però, sono in part-time. E, non ne sarete stupiti, perlopiù riguardano le donne e perlopiù sono involontari. Nel dettaglio, ha firmato un contratto in part-time il 49,6% delle nuove assunte a fronte del 26,6% dei nuovi assunti.

Un sistema non inclusivo, dicevamo. Ed un tema tutto italiano, stando ai dati OCSE: la forza lavoro femminile in part-time involontario si ferma al 6% nell’UE a 28, è il 4% in Germania, il 9% in Francia e l’11% in Spagna. E in Italia? Siamo al 18%, ovvero tre volte tanto la media europea. Richiamerei qui anche il dato Istat sull’incremento occupazionale registrato nel mese di ottobre 2021. Un incremento di 35.000 occupati e qui non uso il maschile prevalente: nella rilevazione si precisa che l’aumento dell’occupazione “ha riguardato solamente gli uomini”.

Ma può mai dirsi economicamente efficiente un sistema che non valorizza tutte le sue risorse? E a noialtre e noialtri che non siamo uomini bianchi, etero, cisgender (persone che si riconoscono nel sesso con cui sono nate) e sopra i 60 anni cosa rimane? La possibilità di parlarne e di immaginare un sistema che sia non solo più giusto, equo ed inclusivo, ma che ci prometta maggiore benessere sia individuale che aziendale e perfino collettivo. E che, partendo dalla complessità, consenta a tutte e tutti di fiorire. Perché i paradigmi, come ormai leggiamo da due anni, si cambiano nei momenti di crisi.