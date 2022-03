Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Andrea Ferrero, CEO & Co-Founder di Young Platform, nella lista Under 30 di Forbes per il settore consumer technology, speaker TEDx –

Nonostante la crescita e il conseguente potenziale che le criptovalute stanno dimostrando negli ultimi anni, sia in termini finanziari che tecnologici, ci si scontra spesso con la scarsa conoscenza generale di questo settore. Il 18% degli italiani dichiara di possedere Bitcoin, ma solo l’8% afferma di “saperne molto” sulle criptovalute.

La prima metà del 2021 è stata uno dei periodi più attivi per il mercato delle criptovalute, il quale ha toccato nuovi massimi storici in termini di prezzi degli asset, adozione degli utenti e attività di trading. Sulla scia di un breakout durante la seconda metà del 2020, il mercato delle criptovalute ha consolidato il suo posto tra i settori finanziari mainstream.

All’inizio del 2021, la capitalizzazione totale del mercato era a 700 miliardi di dollari, che ha poi raggiunto un picco di 2,4 trilioni di dollari a maggio e ha concluso il periodo a 1,4 trilioni di dollari.

Nei prossimi anni questa tendenza continuerà, attraverso una sempre più maggior attenzione alle criptovalute, alle piattaforme di trading, agli NFT e alla finanza decentralizzata (DeFi).

Un rapporto di Gennaio 2020 della Deutsche Bank 1 afferma che più di un terzo dei millennial (generazione dei nati fra la fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90) crede che le criptovalute sostituiranno presto i contanti e le carte di credito/debito.

I tassi di adozione delle criptovalute, come mostra il grafico, sono influenzati dalla fascia generazionale considerata. Le persone più anziane intervistate hanno paura delle criptovalute. Credono che le criptovalute creino bolle finanziarie volatili (come la bolla dotcom), e le vedono come strumenti finanziari a bassa liquidità. Un terzo degli intervistati non ha idea di come funzionino le criptovalute, e il 40% ha una comprensione solo parziale. I più giovani probabilmente adotteranno le criptovalute più rapidamente, ma hanno bisogno di essere istruiti su questo nuovo mondo.

Nonostante questa frammentazione di pensiero, 3 stati europei sono presenti tra i mercati più attivi a livello globale, dove l’Italia occupa il secondo posto.

Inoltre, una ricerca globale di Kaspersky, i cui risultati sono di seguito, rivela problematiche che potrebbero facilmente essere risolte da una divulgazione mirata.

Come dimostrano i dati, il mercato crypto italiano presenta opportunità fondamentali se approcciato correttamente. Lo stile di investimento e risparmio italiano, che mette l’accento sull’importanza di avere un controllo diretto sulle proprie risorse finanziarie, rende sempre più rilevante diffondere una conoscenza più approfondita di questo settore, orientato proprio all’autonomia nella gestione delle proprie risorse.

Complessivamente, il mercato crypto, abbinato ad uno strumento che ne faciliti l’accesso e a una conseguente iniziativa incentrata sull’educazione dell’utente, presenta importanti opportunità per la crescita del settore Fintech del Paese.

Ma la veloce ascesa delle criptovalute ha creato una giungla di sedicenti guru, esperti e risorse informative su questo settore, e anche se le informazioni strutturate potrebbero essere prontamente e ampiamente disponibili sul web, i consumatori non ne hanno abbastanza urgenza, abilità o conoscenza per comprendere quali sono attendibili e quali no.

Come azienda che opera in questo mercato da oltre tre anni, crediamo che l’educazione sul settore delle criptovalute e della blockchain debba cambiare, ma ci siamo resi conto che manca qualcosa in questa narrazione e che ci sia un problema più importante che deve essere affrontato.

Non diamo alle persone i giusti strumenti per studiare e apprendere in autonomia.

Crediamo che la gamificazione dell’apprendimento sia la chiave per far sì che le persone possano interagire di più e con maggiore interesse con una nuova tecnologia, come quella delle criptovalute e della Blockchain. Temi complessi, ma se studiati ‘divertendosi’ e da fonti attendibili, possono essere appresi meglio e più facilmente.

Un sistema basato su una formazione coinvolgente e stimolante è fondamentalmente migliore di qualsiasi altro sistema.

Questa tesi nasce da un assunto iniziale, cioè che una community padrona delle conoscenze e degli strumenti giusti può consentire a un’azienda di qualsiasi ambito di crescere in modo sostenibile, creando un sistema virtuoso all’interno del quale si può sviluppare un intero settore industriale, capace di portare valore a tutte le parti.