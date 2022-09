Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Post di Arianna Brambilla, responsabile HR di UGO e Ilenia Sgrò, content creator di UGO –

Per trovare lavoro sono sempre più preziose le competenze e non solo le conoscenze tecniche. Anche in ambiti che richiedono solide conoscenze tecniche, non si può fare a meno di risorse con soft skill o competenze trasversali che permettano di interpretare le esigenze della società trasformandole in soluzioni.

Per soft skill si intendono le competenze naturali che possono essere applicate in diversi settori e sfruttate in vari contesti di lavoro. Pensa ad esempio alla tua naturale indole ad aiutare il prossimo, l’abilità all’apprendimento e all’ascolto attivo, o la tua capacità di risolvere problemi complessi con accorgimenti pratici e manuali, in grado di esaltare la tua personalità e i valori in cui credi, pensiamo per esempio ai lavori green.

Queste sono solo alcune delle soft skills che possono tornarti utili e aiutarti a promuoverti nel mondo del lavoro.

Se stai pensando di dedicarti a un’attività potendo contare anche sulle tue soft skill o caratteristiche personali, ti elenchiamo di seguito alcuni esempi di lavoro autonomi del futuro.

Esempi di lavori autonomi del futuro in Italia:

1. Caregiver Professionale

Chi è il Caregiver? È colui che si prende cura. In generale è il familiare a prendersi cura di una persona cara, di solito di un genitore anziano, ma oggi può diventare una vera e propria professione del futuro.

A tutti capita di essere stati caregiver per qualcuno! Soprattutto durante il periodo della pandemia sarà capitato di dover supportare un parente, un amico o un vicino di casa con qualche fragilità e poco autonomo. Se ti viene spontaneo occuparti di affiancamento e aiuto la prima piattaforma digitale che ti permette di diventare caregiver professionale è UGO, il servizio pensato per essere di supporto agli anziani e alle persone fragili nelle loro attività quotidiane e per ridare equilibrio alla famiglia.

I servizi principali che ti vedranno in prima linea sono l’accompagnamento a visite e terapie dell’anziano e della persona fragile, le commissioni e la compagnia per qualche ora fuori o dentro casa.

2. Counselor

Il counselor è un professionista che ha il compito di accompagnare la persona in un percorso di autodeterminazione e responsabilità verso la propria esistenza.

L’obiettivo del counselor è quello di aiutare a risolvere difficoltà, conflitti e incomprensioni in qualsiasi tipo di relazione e potenziare il percorso personale e professionale, dando riconoscibilità ad alcune caratteristiche della persona utilizzate in maniera inappropriata.

Diventare dei counselor è un po’ scoprire se stessi e mettersi al servizio del prossimo, ascoltarsi profondamente per guidare l’altro e trovare nel concreto strategie e soluzioni per permettere a ognuno di comprendere le situazioni, mediare e raggiungere i propri obiettivi.

Questa scelta nasce da dentro e sono molte ormai le realtà che possono prepararti a intraprendere questa professione, in futuro sempre più richiesta, in maniera eclettica dalla casalinga al manager, dall’operaio all’infermiere, dal AD al cameriere.

3. Green Manager

La crescente attenzione per l’ambiente e la sua sicurezza pone figure professionali in possesso di competenze green al centro di un mercato in forte crescita. Le competenze green o “green skill” sono tutte quelle abilità che rispondono alle necessità di riconversione sostenibile in ogni tipo di realtà.

Nuove figure professionali come il green manager gestiscono e dirigono tutte le attività che avviano il posizionamento strategico dell’azienda nel mercato green. Creano una buona brand reputation suggerendo interventi in grado di accrescere la sostenibilità e limitare l’impatto ambientale in azienda. Sviluppano nuove strategie per migliorare i consumi energetici dell’azienda. Organizzano corsi di formazione interni. Sviluppano azioni di marketing e controllano la relativa comunicazione.

La sensibilità personale e il talento di mettere in relazione capacità diverse per promuovere abilità green e sostenibili, rende queste figure idonee a sperimentare e interpretare anni di cambiamento e di grandi sfide.

Se hai propensione ad essere multitasking, creativo e con ingegno questo è il lavoro del futuro, riflettici.

4. Artigiano digitale

Se hai una vena artistica e ti piace progettare, disegnare e realizzare un prodotto, potresti scoprirti artigiano e avviare una piccola attività online.

Chi progetta e produce creativamente ed autonomamente un manufatto avvalendosi dell’informatica è considerato un artigiano digitale.

L’artigianato sta ritornando a essere sempre più appetibile grazie all’aiuto dello strumento informatico. Sono sempre di più le persone a scoprirsi creative e con un talento artistico innato, e sempre di più le piattaforme digitali che permettono a questi talenti di avere uno spazio online per la vendita dei loro prodotti.

La Piattaforma Etsy, ad esempio, offre un luogo in cui artigiani e artisti possono creare una vetrina online e vendere le proprie creazioni.

5. Growth Hacker

Il Growth Hacker è una figura professionale con molteplici competenze. Ne abbiamo sentito parlare negli ultimi anni, complice il suo ruolo chiave nelle startup soprattutto. Analizza i dati, ha competenze di marketing digitale e lavora sul prodotto.

Se ti stai chiedendo se anche le soft skill contino per diventare growth hacker, la risposta è sì. La precisione, la capacità di risolvere problemi e gestire conflitti sono essenziali quasi quanto la capacità di analizzare i dati. Anche un indole calma e riflessiva nel raccogliere tutte le informazioni necessarie e la propensione ad un dialogo costruttivo centrato sul raggiungimento dell’obiettivo saranno tuoi complici nel cammino da Growth Hacker.