Post di Carlo Alberto Boaretto, Sales Director, con esperienza nel settore commerciale e tecnologico per la gestione delle vendite –

La Silver Economy per dimensione demografica, è considerata uno dei settori più promettenti a livello globale: basta pensare che uno studio di Oxford Economics e Technopolis Group, stima che entro il 2025 solo in Europa arriverà a valere 5,7 trilioni di euro (5.700 miliardi), quasi un terzo del Pil dell’Unione europea.

E In Italia? Secondo l’ultimo report di Intesa Sanpaolo, dedicato a questa nuova e grande economia, gli over 65 rappresentano oggi quasi un quarto della popolazione (23,81%), con una crescita prevista fino al 35% entro il 2050, rendendo il nostro Paese uno dei più longevi in Europa.

Questa fascia demografica detiene una parte significativa della ricchezza mobiliare e immobiliare, garantendo un potere d’acquisto stabile e una crescente domanda di prodotti e servizi specifici, dalle soluzioni finanziarie personalizzate alla tecnologia assistiva, passando per il turismo esperienziale e il benessere su misura.

Gli stili di vita dei senior stanno cambiando rapidamente: sempre più attivi e digitalizzati, mostrano un forte interesse per le nuove soluzioni tecnologiche user-friendly, sebbene permanga un certo digital divide.

La nuova era delle vendite nella Silver Economy

In questo scenario, le aziende devono rivedere le proprie strategie di vendita e customer experience, offrendo soluzioni sempre più personalizzate, intuitive e accessibili. Puntare su innovazione tecnologica affiancata ad assistenza dedicata e fidelizzazione sarà essenziale per intercettare le opportunità della Silver Economy in forte espansione, destinata a rappresentare una delle principali leve di crescita economica del futuro.

Il pubblico senior rappresenta un segmento di mercato in continua espansione, ma con esigenze specifiche che richiedono strategie di vendita adattate. Adeguarsi a questo cambiamento richiede un approccio strategico mirato, capace di rispondere alle esigenze specifiche di un pubblico senior in continua crescita.

La Silver Economy rappresenta una delle opportunità più rilevanti per le aziende oggi, con un mercato globale che si stima raggiungerà i 7.000 miliardi di dollari entro il 2025. In Italia, gli over 65 sono responsabili di circa il 60% della spesa totale in beni di consumo, dimostrando un potere d’acquisto stabile e in crescita. Per avere successo in questo segmento, le aziende devono puntare su strategie che combinano tecnologie accessibili con un approccio empatico, offrendo non solo prodotti, ma soluzioni che migliorino la qualità della vita.

Customer experience nella Silver Economy: fidelizzare il cliente senior

Per questo settore in pieno sviluppo, ma con esigenze specifiche, le strategie di vendita richieste devono essere calibrate con metodo e che puntino su elementi ben precisi.

– Comunicazione chiara e trasparente: bisogna evitare tecnicismi complessi e privilegiare un linguaggio rassicurante e diretto.

– Esperienza d’acquisto ibrida: combinare canali tradizionali con strumenti digitali semplificati per uno servizio clienti fluido in tutti i suoi processi

– Fiducia e relazioni a lungo termine: possibile attraverso consulenze personalizzate e un supporto post-vendita attento

L’adozione di strumenti digitali deve essere calibrata in base alle abitudini di consumo del pubblico senior. Le tecnologie come assistenti virtuali, chatbot e soluzioni di e-commerce semplificate possono facilitare il processo d’acquisto, ma solo se accompagnate da un’interfaccia intuitiva e un supporto umano costante.

Quali opportunità per le aziende?

Uno degli aspetti più critici nella gestione della Silver Economy è il mantenimento della relazione con il cliente nel tempo. Rispetto alle generazioni più giovani, gli over 65 danno grande valore all’affidabilità del brand e all’assistenza post-vendita.

Per questo motivo, le aziende devono investire in:

– Formazione del personale: non solo sul prodotto, ma anche sull’ascolto attivo, per comprendere realmente i bisogni e le aspettative.

– Chiarezza e semplicità: significa adottare design accessibili, con navigazione semplice, pulsanti ben visibili, caratteri leggibili e materiali informativi chiari.

– Creazione di community accessibili: prima fisiche e poi digitali, per favorire il senso di appartenenza e il passaparola positivo.

L’esperienza del cliente senior deve essere costruita attorno alle loro aspettative, il ruolo delle aziende non è solo quello di proporre prodotti, ma di agire con etica e trasparenza, mettendo al centro il benessere del cliente. La chiave del successo è coniugare tecnologie intuitive con un’attenzione autentica e responsabile, creando un legame basato su rispetto, qualità e fiducia reciproca.