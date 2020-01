Click to share on Twitter (Opens in new window)

Anche se voi vi credete assolti

Siete lo stesso coinvolti …

Fabrizio De André, Storia di un impiegato, 1973

Figura 1. 16 maggio 1991, edicola della stazione FS di Cremona

Fonte: Archivio Corriere della Sera

I primi dubbi. Giovedì 16 maggio 1991 il giornale costava 1.200 lire e sporcava le mani d’inchiostro. Entrando in stazione scoprii che l’Italia era diventata la quarta potenza mondiale (Figura 1)[i]. A occhio sembrava una bizzarria statistica, ma Andreotti (presidente del Consiglio) e De Michelis (ministro degli Esteri) parevano convinti. Sul treno per Milano iniziai a dubitare dell’efficacia del Pil come indicatore e dell’indipendenza intellettuale dei giornalisti. Tuttavia, se tutti erano fiduciosi, perché non avrei dovuto esserlo io? Vivevo in una nazione ricca e potente, stavo finendo la tesi ed ero stato addestrato al ‘merito’. Se l’economia cresce, sei preparato e non hai paura di far fatica, problemi non dovresti averne.

“Vada all’estero”. Gli stessi di “conta il merito” mi dissero di andare all’estero. Gli anni formativi non vanno sprecati. Tra l’intimorito e l’incuriosito ci andai, con certo sollievo. Prua verso il mare aperto per ‘usar bene la vita’ (azione) ma anche perché l’ Italia non mi convinceva (reazione). Da allora, il ‘merito’ mi ha ‘tenuto’ all’estero per quasi tre decenni. Intanto, gli stessi di cui sopra piazzavano nei posti chiave i loro figli. Alla fine non è andata male e non mi lamento, ma andrebbero tutti portati in tribunale per danni. Di me hanno fatto un disadattato in patria, perché ai loro insegnamenti ancora credo, ma il guasto più grosso l’hanno fatto a loro stessi e, credo, al Bel Paese, che da allora – nonostante le molteplici rivoluzioni globali – è cambiato pochissimo.

Il “rap della Penisola”, tormentone degli ultimi decenni. Non se ne esce: il paese vive di rendita e non cresce. I professori pontificano e i giovani espatriano. Mafia e corruzione sono tasse. Produttività e professionalità sono basse. Il rapporto tra i poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – va ricalibrato. La legge elettorale è inadeguata. Troppo spesso comanda un incapace. Lo Stato vessa, la giustizia è lenta, la burocrazia paralizza – e troppi ne traggono un vantaggio quotidiano. I servizi non valgono il carico fiscale, i cittadini evadono. Educazione e sanità non son priorità. Ci vuole un mese per allacciare internet ed elettricità, e una vita per ottenere credito dalle banche. La mobilità sociale – se c’è – è verso il basso. Chi predicava il merito ha poi assunto i famigli. Provincialismo fa rima con nazionalismo, “(…) l’unica consolazione dei popoli poveri” (Leo Longanesi). In piazza si protesta[ii], a Palazzo si finge di cambiare; all’impopolarità si preferisce il populismo. Al domani si pensa domani: non si pianifica né si investe sul futuro. Intanto aumentano l’età media, il cinismo e il debito pubblico. Crollano i ponti e la qualità della vita. Al nord si allaga Venezia. A Roma le coalizioni non funzionano. Al sud le fabbriche chiudono. Gli investitori si stufano. Ma non è colpa nostra, e dunque non possiamo farci nulla. Quanto sopra suona come un “rap”, musica a piacere.

Che fare? Ognuno si prenda le sue responsabilità. Non è colpa né dell’Europa né dell’Euro. Il problema non è economico, è culturale. La soluzione sta in noi. Lo sottolineano in molti, da secoli. Da Dante: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta”; a Churchill: “Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio”; a Pasolini: “L’ Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incoltura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo”; ad Aldo Busi: “È ora che gli italiani scendano in piazza a protestare contro sé stessi”. Capacità e opportunità non mancano, ma per risvegliarsi e raggiungere il proprio potenziale, l’ Italia deve fare tre cose: conoscersi, disciplinarsi, e osare.

1. Acquisire autocoscienza. Ognuno – soprattutto chi è in difficoltà – deve fare lo sforzo di conoscersi. Secondo Aristotele, il senso dell’esistere va cercato nello scoprire la propria identità, e nel coltivarla – rimanendo conformi alla propria natura[iii]. Tutto ciò è impossibile a chi non si conosce. In altre parole, per essere felici bisogna capire il proprio potenziale e raggiungerlo. “Conosci te stesso” (γνῶθι σεαυτόν) è il primo precetto dell’oracolo di Delfi. Eppure l’ Italia non si conosce. Fa finta di essere Mitteleuropa anglosassone, ma è un paese Mediterraneo, levantino – forse il più a nord del mondo Arabo. Diceva Leo Longanesi: “Noi siamo il cuore d’Europa, ed il cuore non sarà mai né il braccio né la testa: ecco la nostra grandezza e la nostra miseria”. In parole più forbite: lungo tutta la Penisola, i legami sociali informali e personali sono più importanti di quelli formali e impersonali. Quando la comunità (Gemeinschaft, in tedesco) conta più della società (Gesellschaft)[iv], le relazioni familistiche – supplendo all’assenza dello Stato – prevalgono[v] sulle responsabilità collettive, indebolendo la società civile.

2. Cambiare valori. Gaetano Salvemini soleva ripetere: “In Italia si punisce il peccato come se fosse un delitto, e si perdona il delitto come se fosse peccato”, per sottolineare un eccessivo controllo sociale e un insufficiente sviluppo istituzionale. In politica, ironizzava Leo Longanesi, “è meglio assumere un sottosegretario che una responsabilità”, posto che l’italica definizione di quest’ultima si limita al: “ciò che non si è saputo evitare”. Detto in breve, dobbiamo diventare meno moralisti e più morali[vi] – più seri, impegnati e disciplinati.

Diceva Pasolini: “seri bisogna esserlo, non dirlo, e magari neanche sembrarlo!”. Ci vuole un’iniezione di ‘etica protestante’[vii], di severità calvinista: ‘più società’ e ‘meno comunità’. Per sviluppare il paese e garantire coesione non è sufficiente rivendicare diritti, ci vogliono i doveri[viii]. I valori prevalenti – egalitari e comunitari – vanno integrati con valori altrettanto importanti: l’etica del lavoro, il merito, il civismo e la responsabilità sociale. Quasi fosse una nuova religione, bisogna iniziare a premiare chi crea valore aggiunto, assumendosi le responsabilità richieste dal proprio ruolo nella collettività. In assenza di ciò, ogni discussione su retribuzioni, tasse e servizi è irrilevante.

3. Prepararsi e osare. L’Italia deve essere in grado di evolvere, elaborando il passato. Eppure, è refrattaria al cambio. D’estate, al bar, un “no” sbigottito è la risposta a chi chiede un caffè in un bicchiere, con ghiaccio. Intanto, in Grecia, il “freddo espresso” è campione di vendite. Per innovare bisogna: i) distruggere[ix], rivoluzionando dall’interno; ii) assumere rischi calcolati, partendo dai bisogni; e iii) proporre soluzioni decise. Ci vogliono visione e preparazione; coraggio e pervicacia. Invece, nella Penisola le decisioni difficili vengono procrastinate sino all’inevitabilità – e poi delegate, con tocco nazionalista, all’ “uomo forte”[x]. All’inizio del secolo scorso, in alcune provincie del regno d’ Italia si guidava a sinistra, in altre a destra[xi]. Vista la confusione, e nonostante le proteste dei ‘difensori delle tradizioni locali’, nel 1923 Mussolini impose la destra. Oggi, i cambi necessari sono ben più radicali – ma le decisioni difficili vanno prese all’interno di istituzioni democratiche riformate; non vanno lasciate, in quanto inevitabili, a regimi più o meno autoritari. Bisogna capire e risolvere lo scontento, evitando che valide istanze sociali cadano nel nazionalismo.

Un secolo fa, il Futurismo propugnava di “liberare il paese dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologi, di ciceroni e d’antiquari”[xii]. Soluzioni troppo violente e radicali. Ma forse aveva ragione Marinetti, quando – in maniera provocatoria (“Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini”[xiii]) – per il bene dei Veneziani (“un tempo artisti geniali e navigatori audaci, ora divenuti camerieri d’albergo e ciceroni”) incitava Venezia a perdere la sua immagine passatista e stucchevole[xiv]. Forse la città avrebbe evitato la Disneyzzazione che consegue al vivere di rendita – di facile turismo “mordi e fuggi”.

Seguire Ulisse, alla ricerca del limite. Bisogna spingersi al limite. Ma il limite non è, per dirla con Vasco, “andare al massimo”. Non è ‘massimo sforzo’, né tentativo d’eccesso. Né va inteso in senso matematico, come una tensione che non si sublima. Il “limite” è ciò che i Greci chiamavano “la giusta misura”: trovare il proprio ritmo, in sincronia con l’armonia del cosmo[xv], esprimere il proprio talento e influenzare il proprio e l’altrui destino. Al limite, ma secondo misura (katà métron)[xvi], stando bene attenti a non peccare di hybris, l’orgogliosa tracotanza – immancabilmente seguita da catastrofica invidia (φθόνος τῶν θεῶν). L’“etica del limite” è seguire le pulsioni iniziali di Ulisse (… misi me per l’alto mare aperto – Dante, Inferno, Canto XXVI), per ‘raggiungere il proprio potenziale’, condizione sine qua non per la bellezza esteriore ed interiore (καλοκαγαθία). Per spingersi al “limite” occorre una mente consapevole e preparata. Il sapere – acquisito attraverso lo studio – evita dannosi offuscamenti[xvii]. Il tempo è poco, va usato al meglio.

Un auspicio per il prossimo decennio. Chi voglia sentirsi soddisfatto della propria vita deve usare il tempo che rimane per conoscersi, essere conforme alla propria natura, raggiungere il “limite” (che è il proprio potenziale), prepararsi, e cercare di essere saggio e sapiente per evitare il male. Tocca al “sistema Italia” fare lo stesso: per riscattarsi, deve avere il coraggio di attribuire le proprie sventure alla propria pochezza. L’ambizione del prossimo decennio è che l’ Italia si cerchi e si trovi un terapeuta. Bravo.

