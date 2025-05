Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Gracy Chen, CEO di Bitget –

Quando si parla di “bull run” si fa riferimento al periodo in cui i prezzi delle criptovalute (crypto) salgono in modo rapido e sostenuto nel tempo. Il termine deriva dalla metafora del toro, che quando attacca, lo fa con un movimento verso l’alto, in contrasto con l’orso (bear), che attacca verso il basso — da qui anche il termine opposto, bear market, per indicare un mercato in calo.

Quali sono le caratteristiche di una bull run crypto

Si è in presenza di un aumento dei prezzi crypto su larga scala, non solo di Bitcoin. Le notizie e la copertura mediatica si intensificano, attirando nuovi investitori. Si genera la cosiddetta FOMO (Fear Of Missing Out), che vede molte persone comprare per paura di “perdere il treno”, alimentando ulteriormente la crescita. Tutto ciò comporta un maggiore afflusso di capitali con l’ingresso sul mercato di nuovi investitori retail e istituzionali. Si verifica anche una crescita delle ICO, NFT, DeFi, con l’esplosione di nuove tendenze o progetti.

Riconoscere i ritmi storici di questi cicli e i segnali tecnici che accompagnano la loro maturazione diventa quindi cruciale per cercare di anticipare il passaggio da prezzi in forte aumento a fasi correttive. Integrare queste intuizioni storiche e osservazioni tecniche in una strategia di investimento consente una migliore preparazione mentre il sentiment del mercato cambia.

Alcuni esempi di bull run nella storia delle crypto

Ripercorrendo le dinamiche passate, l’impennata del Bitcoin nel 2013 (da $145 a oltre $1.200) e il successivo calo per problemi di exchange e normative nascenti ne evidenziarono la volatilità. Il boom del 2017 (da $1.000 a $20.000) precedette una correzione dovuta a vendite istituzionali e restrizioni normative. Infine, il rally 2020-21 (da $8.000 a $70.000), sostenuto dall’adozione istituzionale e dalla liquidità, si affievolì con l’inasprimento monetario globale, illustrando la ciclicità e la reattività del mercato crypto a fattori interni ed esterni.

Gli indicatori che segnalano la possibile fine della bull run

Oltre agli schemi storici, diversi indicatori tecnici segnalano la potenziale fine di una bull run. In primis, si possono osservare movimenti parabolici dei prezzi, con crescite repentine e non destinate a durare. Spesso si verifica una divergenza tra prezzo in aumento e volumi in calo, indice di indebolimento della pressione d’acquisto. Anche il raggiungimento di livelli estremi di ipercomprato nel Relative Strength Index (RSI) è un segnale che il prezzo potrebbe scendere a breve. È possibile, inoltre, osservare la formazione di pattern di inversione del trend sui grafici. Parallelamente all’analisi tecnica tradizionale, la blockchain fornisce metriche on-chain utili: un elevato Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) suggerisce una crescente propensione alla presa di profitto, mentre un alto Market Value to Realized Value (MVRV) Z-score indica una possibile sopravvalutazione degli asset rispetto al loro costo storico.

Il ruolo del quadro normativo nel mercato crypto

La conclusione di una bull run nel mercato crypto è spesso il risultato di una complessa interazione di forze esterne. Condizioni macroeconomiche favorevoli, come bassi tassi d’interesse e abbondante liquidità, tendono a sostenere le fasi rialziste. Tuttavia, l’inasprimento delle politiche monetarie da parte delle banche centrali può segnare la fine di tali rally. Anche l’evoluzione del quadro normativo gioca un ruolo cruciale: una maggiore attenzione regolamentare o l’introduzione di misure restrittive possono rapidamente cambiare il sentiment degli investitori. Infine, eventi economici più ampi, come ribassi del mercato azionario o instabilità geopolitica, possono innescare un cambiamento nella propensione al rischio, spingendo gli investitori a liquidare asset più rischiosi come le criptovalute.

Le prospettive di esperti e istituzioni contribuiscono ulteriormente alla comprensione dei potenziali picchi di mercato. I grandi investitori istituzionali spesso iniziano a ridurre le loro posizioni quando i mercati raggiungono il loro culmine, e il loro approccio cauto può servire come un segnale di allarme precoce.

Rimanere vigili sui ricorrenti segnali d’allarme

Una tipica bull run, per concludere, tende a culminare quando convergono un esaurimento interno e pressioni esterne. I prezzi spesso superano i valori fondamentali, i primi investitori realizzano i loro guadagni, l’entusiasmo dei nuovi investitori svanisce e un catalizzatore esterno inclina il delicato equilibrio.

Sebbene la tempistica precisa rimanga elusiva, rimanere vigili sui ricorrenti segnali d’allarme può consentire agli investitori di affrontare la transizione dai mercati rialzisti a quelli ribassisti con maggiore consapevolezza, salvaguardando potenzialmente i profitti e preparandosi per il prossimo ciclo di crescita.