Post di Alberto Ronco, CEO di Trainect

Secondo i dati dello Stanford HAI AI Index 2025 e di McKinsey, nel 2024 il 78% delle organizzazioni ha utilizzato l’AI in almeno una funzione di business, rispetto al 55% dell’anno precedente. Eppure, solo l’1% dei leader considera la propria azienda davvero matura nell’adozione dell’AI ovvero con l’intelligenza artificiale pienamente integrata nei flussi di lavoro e capace di produrre impatto misurabile.

Il problema non è tecnologico, è culturale: le organizzazioni ad alte performance sull’AI sono quasi tre volte più propense a ridisegnare i flussi di lavoro in modo fondamentale, non solo ad automatizzare singoli compiti. Il 96% delle aziende che investono in AI registra guadagni di produttività ma solo il 57% li definisce significativi. La differenza non è nella tecnologia adottata: è nell’intenzione strategica.

Una forbice che si allarga: grandi aziende vs PMI

Secondo i dati Wells Fargo Equity Research 2025, la produttività per addetto nell’S&P 500, uno dei principali indici azionari statunitensi che comprende le 500 società a maggiore capitalizzazione, è cresciuta d el 5,5% dall’arrivo di ChatGPT, mentre per le piccole imprese è scesa del 12,3%.

Un segnale inequivocabile: l’AI sta creando una forbice. Nel frattempo, secondo Menlo Ventures, le startup AI-native hanno catturato il 63% dei ricavi del mercato delle applicazioni AI nel 2025, superando le grandi corporate nonostante queste abbiano budget, dati e distribuzione consolidati. La velocità di apprendimento organizzativo è la nuova barriera all’ingresso.

Da qui l’idea di creare una matrice a quattro quadranti per leggere il posizionamento delle organizzazioni rispetto all’AI, incrociando il livello di impatto del settore e la flessibilità strutturale dell’azienda.

1. Grandi corporate in settori maturi: usano l’AI per l’efficienza, ma rischiano di diventare la versione ottimizzata di qualcosa che il mercato non vuole più.

2. Aziende medie in settori in crescita: il quadrante più promettente. Abbastanza struttura per reggere la scala, abbastanza flessibilità per cambiare modello. Per loro l’AI è una leva strategica, non un tool operativo.

3. Startup AI-native: stanno già riscrivendo le regole. Non vince chi ha più persone, ma chi ha il talento giusto e la cultura per fargli fare cose straordinarie.

4. PMI poco digitalizzate: non rischiano la sostituzione immediata, ma qualcosa di più subdolo: un’erosione silenziosa di rilevanza che non si percepisce finché non è troppo tardi.

La domanda che ogni CEO dovrebbe farsi è semplice e scomoda: “Se fondassimo oggi questa azienda, con l’AI già disponibile, la costruiremmo nello stesso modo?”. Se la risposta è sì, c’è un problema di visione.

La variabile invisibile: la consapevolezza organizzativa

Nel mio lavoro misuro da anni le variabili che normalmente rimangono invisibili nelle organizzazioni: livello di energia, fiducia, senso di appartenenza, sicurezza psicologica. Quello che si osserva in questo momento storico è che esiste una variabile ancora più a monte di tutte le altre. Non è la tecnologia adottata. Non è il budget investito. È la consapevolezza: la capacità di un’organizzazione di vedere se stessa con onestà, capire dove si trova, e scegliere deliberatamente dove vuole andare.

Il World Economic Forum stima 170 milioni di nuovi ruoli creati e 92 milioni spostati entro il 2030, con un saldo netto positivo di 78 milioni di posizioni. L’86% dei datori di lavoro si aspetta che l’AI trasformi la propria azienda entro quella data e il 39% delle competenze oggi richieste diventerà obsoleto. La sfida non è nei numeri: è nella velocità della transizione e nella capacità delle organizzazioni di arrivarci preparate.

Le organizzazioni che sopravviveranno non sono quelle che resisteranno al cambiamento ma quelle che avranno avuto il coraggio di cambiare prima che fosse necessario. E quella consapevolezza, a differenza di qualsiasi tecnologia, non si compra ma si costruisce.