Post di Luca Griotti, COO di Techstar

Il 2021 ha segnato il momento in cui il “metaverso” ha smesso di appartenere alla fantascienza per diventare una scommessa da miliardi di dollari. Eppure, nel giro di poco più di due anni, quella stessa parola ha perso ogni rilevanza — tanto nei titoli dei giornali quanto nelle agende dei board.

Molti osservatori hanno interpretato questo cambiamento come la prova che il metaverso fosse stato semplicemente una moda tecnologica passeggera. In realtà, il metaverso non è scomparso, si è trasformato.

Dalla narrazione alle applicazioni

Il ciclo che abbiamo osservato riflette un pattern ricorrente nella storia dell’innovazione, noto come “Hype Cycle” secondo la classificazione di Gartner: dopo una fase di aspettative eccessive, segue inevitabilmente una fase di disillusione. Per le tecnologie dotate di una base applicativa reale, tuttavia, quella fase non è un punto di arrivo, ma la premessa di qualcosa di più solido: l’adozione produttiva nei contesti in cui generano valore concreto.

Ed è esattamente ciò che sta accadendo con le tecnologie immersive. Il mercato ha progressivamente abbandonato il termine “metaverso” per concentrarsi su un ecosistema tecnologico più ampio e preciso: l’extended reality (XR), che comprende realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e realtà mista (MR). A questo ecosistema, oggi, va aggiunta anche l’intelligenza artificiale (AI), non come tecnologia parallela, ma come componente abilitante che amplifica il potenziale dell’XR: è l’AI a rendere gli ambienti immersivi adattativi, contestuali e orientati a generare valore misurabile. Non si tratta di fare intelligenza artificiale per il gusto di farlo, ma di usarla dove cambia concretamente la qualità dell’esperienza e dell’output.

Dove e come cresce il mercato

Secondo IDC, il mercato europeo dell’XR raggiungerà una spesa di 8,4 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 16% nel quinquennio di riferimento. Tuttavia, il mercato Nordamericano rimane ancora il più grande e maturo, con una spesa stimata tra i 35 e i 40 miliardi di dollari entro il 2027 e una quota che rappresenta circa il 35-40% del mercato globale XR, contro il 20-25% dell’Europa occidentale. Un divario che strutturale e non solo dimensionale: negli Stati Uniti l’adozione enterprise è più avanzata e capillare, con investimenti consolidati in formazione, simulazione industriale e assistenza remota che coinvolgono settori come la difesa, la sanità e il manifatturiero ad alta tecnologia. In Europa, e in Italia in particolare, la traiettoria è analoga, ma con un ritardo che rappresenta al tempo stesso un gap da colmare e un’opportunità concreta. In entrambe le geografie, il dato più significativo è lo stesso, ovvero è la crescente integrazione dell’XR nei processi aziendali a guidare la domanda di hardware (i visori) e non il contrario. Il mercato, in altre parole, lo sta facendo chi usa queste tecnologie, non chi le produce.

Il vero cambiamento degli ultimi due anni è applicativo, non tecnologico. Le imprese hanno smesso di trattare l’XR come novità dimostrativa e hanno iniziato a integrarla in processi operativi specifici, orientati alla generazione di valore tangibile e a un ritorno sull’investimento misurabile.

Le applicazioni più consolidate riguardano 5 aree principali:

Formazione tecnica e simulazione operativa : le simulazioni immersive permettono di addestrare operatori in ambienti sicuri prima di intervenire su macchinari complessi o in contesti ad alto rischio

: le simulazioni immersive permettono di addestrare operatori in ambienti sicuri prima di intervenire su macchinari complessi o in contesti ad alto rischio Formazione accademica e laboratori virtuali : università e istituti tecnici stanno introducendo ambienti immersivi che permettono agli studenti di esercitarsi in contesti realistici difficilmente replicabili in aula, ampliando l’accesso alla sperimentazione pratica anche dove le infrastrutture fisiche sono logisticamente complesse o economicamente insostenibili

: università e istituti tecnici stanno introducendo ambienti immersivi che permettono agli studenti di esercitarsi in contesti realistici difficilmente replicabili in aula, ampliando l’accesso alla sperimentazione pratica anche dove le infrastrutture fisiche sono logisticamente complesse o economicamente insostenibili Progettazione e prototipazione industriale : la possibilità di visualizzare e iterare su prototipi 3D in scala reale prima della produzione fisica sta cambiando i processi di design in settori come l’automotive, l’aerospaziale e l’edilizia

: la possibilità di visualizzare e iterare su prototipi 3D in scala reale prima della produzione fisica sta cambiando i processi di design in settori come l’automotive, l’aerospaziale e l’edilizia Assistenza remota e manutenzione : le soluzioni AR per il supporto da remoto trovano oggi applicazione concreta in settori ad alta intensità operativa come l’energia, le utilities e la manifattura, dove la riduzione dei tempi di intervento e la disponibilità di competenze specialistiche da remoto generano un impatto diretto sull’efficienza e sulla continuità operativa

: le soluzioni AR per il supporto da remoto trovano oggi applicazione concreta in settori ad alta intensità operativa come l’energia, le utilities e la manifattura, dove la riduzione dei tempi di intervento e la disponibilità di competenze specialistiche da remoto generano un impatto diretto sull’efficienza e sulla continuità operativa Digital twin e monitoraggio predittivo: la replica digitale di asset fisici (impianti, macchinari, infrastrutture) consente di monitorare in tempo reale lo stato dei sistemi, anticipare guasti attraverso la manutenzione predittiva e simulare scenari operativi prima di qualsiasi intervento sul campo, riducendo i fermi macchina e ottimizzando i cicli di vita degli asset

In Italia, il contesto industriale offre condizioni particolarmente favorevoli per l’adozione dell’XR. Il tessuto produttivo nazionale è caratterizzato da una forte presenza di PMI manifatturiere ad alta specializzazione, settori in cui la trasmissione del know-how tecnico, la formazione degli operatori e la qualità dei processi produttivi sono fattori competitivi critici.

Sul fronte degli incentivi, il quadro normativo italiano offre strumenti rilevanti per due tipologie di interlocutori distinti. Da una parte l’iperammortamento: l’incentivo fiscale dedicato a sostenere le imprese che investono nell’acquisto di beni Industria 4.0 ad alto contenuto tecnologico. Dall’altra il Patent Box, dedicato alle aziende che sviluppano tecnologia XR proprietaria, che consente di beneficiare di una tassazione agevolata sui redditi derivanti da quei beni immateriali, incentivando l’innovazione e la valorizzazione dell’IP tecnologico. Due strumenti diversi e due interlocutori diversi che segnalo un’unica cosa: l’ecosistema normativo si sta attrezzando per accompagnare la transizione verso il manifatturiero immersivo.

La convergenza con l’intelligenza artificiale

Un altro elemento che sta accelerando questa evoluzione è l’integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologie immersive. I modelli di AI multimodale stanno rendendo possibile la generazione automatica di contenuti 3D, la creazione di ambienti virtuali adattativi e lo sviluppo di assistenti intelligenti in grado di operare all’interno di spazi XR. Non si tratta di scenari futuri: questa convergenza sta già cambiando i flussi di lavoro nella produzione industriale e nella progettazione architettonica, riducendo i tempi di sviluppo e abbassando le barriere tecniche all’adozione.

La convergenza AI-XR apre la strada a quello che alcuni analisti definiscono “spatial computing”, ovvero un paradigma in cui l’accesso alle informazioni e agli strumenti digitali non avviene più attraverso schermi bidimensionali, ma attraverso ambienti tridimensionali in cui dati, processi e persone possono interagire in modo più intuitivo e contestuale.

L’XR non è più una promessa futuristica, né uno strumento di intrattenimento di nicchia: è una piattaforma operativa che le imprese più avanzate stanno già utilizzando per migliorare la produttività, ridurre i rischi e affrontare alcune delle sfide strutturali del manifatturiero. Il cambiamento rilevante non è tecnologico, ma culturale: le imprese hanno smesso di chiedersi “cosa potremmo fare con queste tecnologie” e hanno iniziato a domandarsi “dove, nel nostro processo, queste tecnologie generano un vantaggio misurabile”.