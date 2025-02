Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Post di Raffaello Zanini, fondatore del portale PlanetHotel.net, Senior Consultant in Hotel Development e Paolo Polverosi, Management Consultant, Founding Partner di Sigma Sei –

Econopoly ha pubblicato a metà gennaio una proposta per favorire il rinnovo delle città turistiche. Alla base di questa idea c’è la necessità di accorpare proprietà immobiliari troppo frammentate, ridurre le aree urbanizzate, soprattutto nelle città costiere, e permettere una crescita più sostenibile degli indici urbanistici. Per questo motivo è stato suggerito l’introduzione di un Fondo comune di investimento alberghiero.

L’idea nasce dalla consapevolezza che le città turistiche italiane, rispetto a quelle più moderne, necessitano di investimenti significativi per soddisfare le esigenze e le aspettative dei turisti del XXI secolo. La qualità dell’organizzazione delle città turistiche è ormai un parametro fondamentale per misurare l’attrattività di un paese. A confermare questa tendenza, due iniziative di rilievo internazionale: il World Tourism City Development Ranking e il Marchio ISO 11778.

World Tourism City Development Ranking

Il World Tourism City Development Ranking 2023 eredita il sistema di valutazione già adottato negli anni precedenti. Si basa su un indice globale e sei sottoindici: indice di popolarità della città, indice di prosperità industriale, indice di intelligenza della città, indice di sicurezza turistica, indice di contributo economico e indice di soddisfazione turistica.

L’assegnazione dei punteggi avviene attraverso dati statistici e analisi di esperti del WTCF, con un metodo basato sulla ponderazione. Tuttavia, questo strumento di classificazione è destinato principalmente ai grandi hub turistici internazionali e non offre un quadro utile per il tessuto diffuso delle città turistiche italiane.

Il Marchio ISO 11778

BSI Standards Limited ha pubblicato le linee guida per l’ottenimento del Marchio ISO 11778 per le città turistiche. A differenza del World Tourism City Development Ranking, questo marchio può essere ottenuto anche da destinazioni più piccole, permettendo loro di valutare la propria adeguatezza rispetto a standard internazionali.

Ecco la rivoluzione: misurare la capacità delle città turistiche

Nell’era della globalizzazione, il turismo è diventato un pilastro economico fondamentale per molti paesi. Il Marchio ISO 11778 rappresenta una vera e propria rivoluzione. Offre un parametro chiaro e standardizzato per misurare la capacità di una città di accogliere i visitatori e soddisfare le loro esigenze.

La più grande organizzazione per la definizione di standard internazionali

L’ISO (International Organization for Standardization) è la più grande organizzazione mondiale per la definizione di standard internazionali. Fondata nel 1947 a Ginevra, sviluppa normative che coprono ogni settore, promuovendo innovazione, sicurezza e qualità. L’ISO fornisce un punto di riferimento per governi, aziende e consumatori, garantendo elevati standard di affidabilità.

Cosa prevede il Marchio ISO 11778 per le città turistiche?

L’ISO 11778 misura la qualità delle destinazioni turistiche attraverso 53 criteri, suddivisi in sette macroaree: attrattività, accessibilità, salute e igiene, ricettività e intrattenimento, servizi turistici, tecnologia e connettività, ambiente e sostenibilità, sicurezza, valutazione di contesto, arrivi turistici ed economia.

Obiettivo: aumentare il valore commerciale delle destinazioni

Il Marchio ISO 11778 è destinato a diventare il nuovo standard globale per le città turistiche. Il suo obiettivo è aumentare il valore commerciale delle destinazioni, ridurre i rischi e creare un vantaggio competitivo. Questo marchio può incrementare i ricavi attraverso il miglioramento dell’attrattività e della fedeltà turistica, riducendo al contempo i costi operativi.

La guida per un ecosistema turistico sostenibile, inclusivo e innovativo

Più di un semplice strumento di valutazione, il Marchio ISO 11778 rappresenta una guida per costruire un ecosistema turistico sostenibile, inclusivo e innovativo. I suoi criteri dettagliati offrono un percorso chiaro per migliorare l’esperienza turistica e tutelare le risorse locali.

Ci aspettiamo che, come è avvenuto per i più noti marchi ISO 9000 e ISO 14000, nei prossimi anni diventi normale per ogni destinazione turistica possedere il proprio Marchio ISO 11778, come sigillo di garanzia e qualità riconosciuto a livello internazionale.