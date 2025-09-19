Post di Carla Masperi, Amministratore Delegato SAP Italia –

Oggi l’intelligenza artificiale è ovunque. Se ne parla nei board aziendali, negli eventi internazionali, sui media e nei corridoi delle nostre aziende. Secondo lo studio “Business and Technology Priorities” che abbiamo svolto di recente intervistando 575 manager in Italia, il 50% degli intervistati ha dichiarato che la prima tecnologia che li aiuterà a crescere, semplificare e superare le sfide sarà l’AI generativa e agentica.

La ricerca ha, inoltre, evidenziato che il 40% delle aziende italiane utilizza già ampiamente l’intelligenza artificiale in una vasta gamma di attività. Entrambe queste percentuali sono molto elevate e fanno ben sperare, ma al di là del clamore, molte imprese italiane si chiedono ancora: come possiamo sfruttare davvero l’AI per ottenere un vantaggio competitivo tangibile?

Di seguito voglio condividere quattro azioni strategiche per diventare AI front-runner, ovvero aziende pioniere che adottano l’intelligenza artificiale con successo, generando impatto reale sul business.

1 Concentrarsi sui casi d’uso ad alto impatto

Il primo passo è individuare le aree dove l’AI può generare valore rapido e misurabile. In molte aziende italiane – grandi, medie o in rapida crescita – finance, risorse umane, supply chain e customer experience sono i punti di partenza più promettenti.

Qui, anziché parlare di “proof of concept”, suggerisco di adottare un approccio basato sul “proof of value”: usare l’esperienza interna, i dati disponibili e la creatività per identificare attività dove automazione e AI possono sbloccare nuovo valore.

È un concetto introdotto da uno dei nostri clienti più importanti nel mondo dell’entertainment, Cirque du Soleil, e che trova applicazione anche in molte realtà italiane attente all’efficienza e all’innovazione.

2 Usare agenti intelligenti per semplificare la complessità

Essere pionieri dell’AI significa anche andare oltre le singole funzioni, adottando agenti intelligenti capaci di gestire processi complessi in modo autonomo e trasversale. Non si tratta solo di “abilità” isolate (come scrivere un messaggio o analizzare un foglio di calcolo), ma di veri e propri agenti che completano flussi multi-step con risultati concreti.

Gli agenti AI consentono di attivare soluzioni pronte all’uso in ambiti come HR, finanza e logistica. Immaginate ad esempio cosa significhi questo per un’azienda manifatturiera italiana o per una realtà del retail con una forte impronta territoriale: maggiore automazione, meno errori, più tempo di qualità per per persone.

3 Integrare l’AI nei flussi quotidiani

Perché l’AI sia davvero utile, deve entrare nel flusso operativo quotidiano, senza stravolgere il modo in cui lavorano le persone. È una trasformazione silenziosa, ma potente, che permette di liberare il tempo delle persone e riduce la complessità operativa, senza bisogno di “saltare” da una piattaforma all’altra.

4 Costruire un ecosistema aperto e interoperabile

Ultimo punto, ma non meno importante: le imprese italiane non devono cadere nella trappola delle soluzioni frammentate. L’approccio vincente è quello ecosistemico, aperto, interoperabile. L’AI deve dialogare facilmente con applicazioni, tool di produttività e modelli dei diversi fornitori di tecnologia.

In conclusione

L’Italia è un Paese ricco di aziende che innovano, che esportano eccellenza e che sanno adattarsi con intelligenza ai cambiamenti. L’intelligenza artificiale è un’opportunità concreta, non solo per essere più efficienti, ma per creare nuovi modelli di business, nuove competenze, nuove esperienze per clienti e dipendenti.

Diventare pionieri dell’AI non è questione di dimensione, ma di visione.