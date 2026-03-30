In un clima di tensioni geopolitiche e incertezza sui mercati, cresce tra i risparmiatori il bisogno di protezione. Le banche lo sanno bene e propongono prodotti a capitale garantito o protetto come soluzione ideale. Ma dietro questa narrazione rassicurante si nascondono costi spesso elevati, complessità difficile da decifrare e benefici tutt’altro che certi.

Conviene davvero pagare per proteggere il capitale, o esistono alternative più semplici e trasparenti?

Come funziona la protezione del capitale

Il meccanismo di base è più semplice di quanto sembri. Immaginate di avere 100 euro da investire. Supponete di investire in un’obbligazione senza cedole (zero coupon bond) che, acquistata a 90 euro oggi, ne restituisce 100 tra cinque anni e di destinare i restanti 10 euro ad asset più rischiosi — come le azioni — con la ragionevole prospettiva di recuperare almeno il capitale iniziale alla scadenza. Il rendimento complessivo dipenderà dall’andamento di quella componente azionaria.

In sostanza, si tratta di un portafoglio bilanciato tra obbligazioni e azioni, dove la quota obbligazionaria è calibrata affinché il valore di rimborso copra il 100% del capitale investito.

Le strutture più sofisticate aggiungono strumenti finanziari derivati per proteggersi da movimenti avversi del mercato, ma il principio di fondo non cambia: qualcuno — una banca, una compagnia assicurativa, un emittente di certificati — si fa carico del rischio in cambio di un compenso.

Garantito vs protetto: una distinzione che conta

Non tutti i prodotti “sicuri” lo sono allo stesso modo. Con capitale garantito si intende la restituzione integrale dell’investimento a scadenza, sempre e comunque. Con capitale protetto si indica invece una copertura parziale: magari fino a una certa soglia di perdita, oppure limitata a una percentuale inferiore al 100% del capitale.

Un esempio concreto: un certificato bancario collegato alla borsa americana potrebbe promettere di restituire l’80% della crescita del mercato in caso di rialzo, ma proteggere il capitale solo se il mercato non scende oltre il 10%. Oltre quella soglia, la perdita si materializza comunque.

Il diavolo si nasconde nei dettagli

Ed è qui che la narrazione rassicurante comincia a scricchiolare. Chi sceglie questi prodotti dovrebbe tenere a mente alcuni aspetti fondamentali.

Il rischio dell’emittente non scompare. Se si acquista un certificato emesso da una banca, si è esposti al rischio che quella banca possa trovarsi in difficoltà o addirittura fallire. La “garanzia” vale quanto la solidità di chi la offre.

Se si acquista un certificato emesso da una banca, si è esposti al rischio che quella banca possa trovarsi in difficoltà o addirittura fallire. La “garanzia” vale quanto la solidità di chi la offre. La protezione ha un costo. Chi si assume il rischio al posto nostro vuole essere remunerato. A questo si aggiungono le commissioni per la costruzione del prodotto e per la sua distribuzione. Costi spesso non immediatamente visibili, ma reali.

Chi si assume il rischio al posto nostro vuole essere remunerato. A questo si aggiungono le commissioni per la costruzione del prodotto e per la sua distribuzione. Costi spesso non immediatamente visibili, ma reali. La scadenza è vincolante. La protezione è generalmente valida solo se si tiene l’investimento fino alla fine. Un disinvestimento anticipato può comportare perdite significative, vanificando l’obiettivo iniziale.

La protezione è generalmente valida solo se si tiene l’investimento fino alla fine. Un disinvestimento anticipato può comportare perdite significative, vanificando l’obiettivo iniziale. Si rinuncia a una parte di rendimento. Per avere la copertura, si cede quota di guadagno potenziale. Il costo della protezione si paga anche in termini di rendimento mancato.

Per avere la copertura, si cede quota di guadagno potenziale. Il costo della protezione si paga anche in termini di rendimento mancato. La trasparenza è limitata. Per il risparmiatore comune è molto difficile distinguere quanto si sta pagando per la protezione effettiva, quanto va in commissioni ai distributori e quanto corrisponde alla rinuncia a rendimenti superiori.

Il mito del capitale garantito e il marketing bancario

In Italia, la narrativa del capitale garantito è uno strumento di marketing potentissimo, particolarmente efficace su chi ha una scarsa educazione finanziaria. Non a caso, anche nelle campagne promozionali dei BTP Valore il governo ha sempre sottolineato la “garanzia di rimborso del capitale” come leva comunicativa fondamentale.

C’è da chiedersi, allora, se alla base di questa diffusione ci sia genuinamente la tutela del risparmiatore o piuttosto l’interesse a collocare prodotti con margini elevati.

Un’alternativa più semplice esiste

Vale la pena fare un passo indietro e porsi una domanda diretta: invece di investire in asset rischiosi e poi acquistare protezione contro le perdite — pagando per farlo — non è più razionale distinguere fin dall’inizio tra la parte del portafoglio che si vuole preservare e quella su cui si è disposti ad accettare il rischio?

Il primo blocco può essere investito in strumenti semplici, liquidi e poco costosi. Il secondo può puntare a rendimenti più elevati, accettando la volatilità che ne consegue. Nessuna struttura opaca, nessuna commissione nascosta, nessun vincolo di scadenza.

Anche i risparmiatori più avversi al rischio, peraltro, possono beneficiare di investimenti azionari diversificati nel lungo periodo — senza dover acquistare protezioni costose e difficili da comprendere.

Conclusioni

La protezione del capitale risponde a un bisogno emotivo reale: in tempi di incertezza, l’idea di non perdere quello che si è costruito è comprensibile e legittima. Ma il modo in cui questo bisogno viene soddisfatto dal mercato è spesso costoso, opaco e non necessariamente nell’interesse del risparmiatore.

La relazione tra rischio e rendimento rimane il punto di riferimento ineludibile per qualsiasi decisione di investimento. Comprendere i prodotti in cui si investe — e i loro costi reali — è il primo passo per non pagare il prezzo di una sicurezza che, in molti casi, si può ottenere in modo molto più semplice.

L’autore del post è impegnato in una attività di divulgazione ed educazione finanziaria con il progetto della Finanza in Soldoni che si sviluppa attraverso podcast, newsletter e video,