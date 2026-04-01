Post di Stefano Alfonso, Growth Leader di Deloitte Central Mediterranean

L’Italia si trova di fronte a una trasformazione demografica senza precedenti nella sua storia contemporanea. Non si tratta di una tendenza marginale o di una sfida lontana nel tempo: è un cambiamento strutturale e già in atto, che sta ridisegnando il futuro economico e competitivo del Paese. Il mondo delle imprese è quindi chiamato ad agire con tempestività e consapevolezza strategica, valorizzando nuove opportunità di innovazione e crescita.

L’Italia è il terzo Paese più popoloso dell’Unione europea, con una densità di abitanti per chilometro quadrato tra le più elevate, ma già dagli anni Settanta il tasso di sostituzione è sceso sotto la soglia di stabilità demografica. Da allora la tendenza ha registrato una progressiva contrazione, con le previsioni più recenti che indicano una popolazione destinata a contrarsi di oltre il 20% entro il 2080. L’Italia si trova quindi in una prospettiva particolarmente critica per la sua competitività e, come già messo in evidenza in un articolo su Deloitte Insights, è il momento di agire alla luce di queste evidenze, con una chiara consapevolezza degli scenari e delle problematiche che stanno emergendo.

Secondo una recente analisi di Banca d’Italia, la chiusura della finestra demografica e il peggioramento dell’indice di dipendenza strutturale possono tradursi in una contrazione del PIL italiano che potrebbe arrivare al 9% nel 2050. Ma utilizzando l’espressione di August Comte – secondo cui “la demografia è il destino dei popoli” – non si deve pensare che questa sia una sentenza inappellabile, rispetto alla quale non rimane che rassegnarsi. Per le imprese si apriranno anche opportunità, se sapranno interpretare correttamente l’evoluzione demografica, anticipare le richieste del mercato, innovare il proprio modello di business e prepararsi al futuro con visione strategica e proattività.

Un esempio emblematico è il Giappone che, nonostante un’età media di 49 anni e una popolazione in declino dal 2008, ha saputo investire massicciamente in robotica avanzata e innovazione per mantenere una leadership tecnologica globale. Analogamente la Corea del Sud, affrontando uno dei tassi di natalità più bassi al mondo, ha puntato su intelligenza artificiale, automazione e innovazione high-tech, creando nuovi settori e spazi di crescita. Altri esempi sono la Finlandia e Svezia, che hanno sviluppato modelli di lifelong learning e inclusione lavorativa per gli over-55, mantenendo alti livelli di occupazione e qualità della vitavi.

L’Italia deve seguire questi modelli virtuosi, impostando un disegno di crescita e politica industriale fondato su assunti demografici nuovi. Anche nel nostro Paese, infatti, il cambiamento non riguarderà soltanto la diminuzione della popolazione complessiva, ma soprattutto la sua composizione. L’età media è destinata a superare i 50 anni entro il 2050 (rispetto ai 47 attuali), con la quota di over 65 che salirà di 10 punti percentuali al 34,6%, mentre la fascia 15-64 anni scenderà al 54,3% (dal 63,5%).

E poiché quest’ultima coincide sostanzialmente con la popolazione attiva, si stima una perdita di quasi 8 milioni di lavoratori. Inoltre, il rapporto tra persone in età lavorativa e non lavorativa passerà da 3 a 2 a 1 a 1 entro il 2050: ciò significa che ogni lavoratore dovrà sostenere il doppio dei non lavoratori rispetto a oggi. E questo è il punto cruciale: non si tratta solo di una società che si svuota, ma anche di un’economia che invecchia e che, come tale, richiede contromisure e strumenti nuovi – tecnologici e non.

Un’opportunità straordinaria per le aziende è offerta dalla cosiddetta “silver economy”. Già oggi gli over 50 rappresentano più del 45% della popolazione europea e generano due terzi (67,7%) dei consumi nel nostro Paese. Questa fascia demografica in Italia, inoltre, detiene più del 60% della ricchezza netta, con prospettive di ulteriore crescita nei prossimi decenni. Restringendo il focus sugli over 65, le analisi segnalano un’economia trasversale capace di generare un motore economico fondamentale, stimato tra il 20% e il 30% del PIL nazionale (circa 325-500 miliardi di euro).

Per le imprese, la prima leva di intervento ha dunque una connotazione fortemente strategica. Occorre ripensare radicalmente i modelli di marketing, comunicazione e value proposition in un’ottica orientata all’innovazione di prodotti e di servizi, integrando i segnali e le informazioni demografiche nella pianificazione strategica. Le realtà più innovative stanno già intercettando i trend emergenti.

Nel settore sanitario e del benessere, ad esempio, la domanda di tecnologie assistive, telemedicina e dispositivi per il monitoraggio remoto è destinata a crescere significativamente. Analogo è il caso del real estate, dove le soluzioni abitative più inclusive e accessibili, dotate di comfort, arredi ergonomici e tecnologie smart, si stanno confermando un segmento particolarmente dinamico. Nel food, l’attenzione si concentra su cibi più funzionali e salutari. In breve, le aziende che avranno agito proattivamente potranno valorizzare una base di clientela stabile e redditizia, con rendimenti crescenti derivanti dal vantaggio di essersi mosse in anticipo rispetto ai competitor.

La seconda leva è operativa e tecnologica. L’Italia, con oltre 100.000 robot installati, si posiziona al 6° posto mondiale per stock operativo e tra i primi in Europa per intensità di automazione industriale. La robotica avanzata, in particolare grazie ai robot collaborativi (cobot), può contribuire a ridurre l’impatto dell’inverno demografico abilitando una maggiore efficienza lungo l’intera supply-chain e filiera. I cobot, infatti, sono progettati per lavorare a fianco degli operatori umani, permettendo ai lavoratori – inclusi quelli più anziani – di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Da non dimenticare anche il ruolo dell’intelligenza artificiale e di tecnologie come realtà virtuale e aumentata, che sono in grado di ridefinire i processi operativi abilitando ulteriori possibilità di innovazione e garantendo una più lunga permanenza in azienda delle persone e del loro know-how.

La terza leva, infine, è organizzativa e incentrata sul capitale umano. Le aziende dovranno affrontare uno scenario in cui la forza lavoro sarà numericamente inferiore, ma più qualificata e con una permanenza maggiore in contesti fortemente automatizzati e digitali. Puntare sulla qualità delle risorse sarà la chiave per aumentare la produttività e presidiare

al contempo una marginalità indispensabile per mantenere una posizione di successo in mercati sempre più concorrenziali.

L’invecchiamento anagrafico della forza lavoro può apparentemente ridurre le opportunità di trasferimento delle competenze e del know-how intra-aziendale. In realtà, le aziende possono contrastare questo fenomeno attraverso l’adozione di un approccio olistico di “age management” e apprendimento collaborativo (es. peer-learning, reverse mentoring).

Per riuscirci, sarà essenziale agire in anticipo prevedendo un adattamento dei processi e delle attività al profilo demografico della nuova forza di lavoro, anticipando eventuali problematiche di produttività, presidiando il proprio know-how ma allineandolo a un contesto esterno in profondo mutamento tramite investimenti mirati in upskilling e reskilling e una mentalità orientata all’apprendimento continuo.

Alcuni cambiamenti in questo senso sono già in atto soprattutto tra le aziende più grandi e strutturate, mentre quelle più piccole risultano ancora troppo focalizzate su strategie più “difensive”, rivolte principalmente al mantenimento dei livelli occupazionali funzionali per l’azienda. Ma ciò le espone al rischio di rimanere ancorate ai paradigmi tradizionali, che ne frenano la capacità di innovazione a causa dei pregiudizi basati sull’età.

In sintesi, la gestione della sfida demografica non è più limitata a una funzione di compliance organizzativa o di pianificazione delle risorse umane. Deve essere concepita come una leva strategica competitiva, integrata in una visione di crescita di lungo periodo e attivata con largo anticipo. Le imprese che agiranno ora – integrando la demografia nella loro strategia di innovazione, investendo in tecnologia e talenti, cogliendo le nuove opportunità della silver economy – potranno trasformare questa potenziale crisi in un’opportunità di crescita e competitività.