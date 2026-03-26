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Post di Andrea Arrigo Panato (Dottore Commercialista ed esperto in valutazione d’azienda, operazioni straordinarie e passaggio generazionale)

Nel dibattito economico contemporaneo si parla molto di innovazione, di crescita e di accesso ai capitali. Molto meno si parla della disciplina con cui questi elementi vengono messi in relazione tra loro.

Eppure chi osserva da vicino operazioni di investimento, acquisizioni o passaggi generazionali sa bene che il capitale non premia semplicemente le imprese che crescono più velocemente. Premia soprattutto quelle che dimostrano coerenza e disciplina nelle scelte.

La capital discipline non riguarda soltanto la gestione delle risorse finanziarie. Riguarda l’ordine logico con cui un’impresa costruisce il proprio valore. Quando questo ordine viene rispettato, il capitale accelera la crescita. Quando invece viene invertito, il capitale tende ad amplificare fragilità già presenti nell’organizzazione.

Da questa osservazione nasce un possibile manifesto di capital discipline, fondato su quattro principi che, prima ancora di essere finanziari, sono profondamente strategici.

Il team viene prima dei capitali

Uno degli equivoci più diffusi nel mondo imprenditoriale – e in particolare nell’ecosistema delle startup – è l’idea che la disponibilità di capitale sia la condizione che rende possibile la crescita. L’esperienza degli investitori suggerisce invece una lettura diversa: il capitale non crea capacità imprenditoriale, la amplifica.

Quando un team è competente, coeso e capace di prendere decisioni difficili, le risorse finanziarie diventano un acceleratore straordinario. Quando invece il gruppo imprenditoriale è fragile o disallineato, l’ingresso di capitali tende semplicemente ad accelerare errori e tensioni organizzative.

Per questa ragione, nei processi di investimento professionale il primo elemento di valutazione non è quasi mai il business plan, ma la qualità delle persone che devono realizzarlo. Gli investitori sono consapevoli che il capitale può essere raccolto, la tecnologia può essere sviluppata e persino il modello di business può essere adattato nel tempo. Molto più difficile è sostituire un gruppo imprenditoriale che non funziona.

In modo quasi proverbiale, nel mondo del venture capital questo principio viene sintetizzato con una formula semplice: si investe prima nel fantino, poi nel cavallo.

Prima di cercare capitali, dunque, un’impresa dovrebbe interrogarsi sulla qualità del proprio team: sulle competenze effettive, sulla complementarità dei ruoli e sulla capacità di affrontare decisioni in condizioni di incertezza.

La governance viene prima della crescita

Un secondo equivoco riguarda la relazione tra crescita e organizzazione. Molte imprese inseguono la crescita prima di aver costruito una struttura decisionale adeguata. Il risultato è che la crescita stessa finisce per rendere visibili tutte le fragilità dell’organizzazione.

Quando un’impresa aumenta rapidamente di dimensione, emergono inevitabilmente problemi che prima restavano latenti: ruoli sovrapposti, conflitti decisionali, responsabilità poco chiare, processi di allocazione delle risorse poco strutturati.

La crescita, in altre parole, amplifica ciò che l’organizzazione è già. Se la struttura decisionale è solida, la crescita diventa un moltiplicatore di valore. Se la governance è fragile, la crescita può trasformarsi in un moltiplicatore di complessità.

Per questo motivo le imprese che riescono davvero a scalare nel tempo tendono a costruire sistemi di governance prima che la crescita acceleri. La governance non va intesa come un insieme di formalità burocratiche, ma come il sistema attraverso cui l’impresa prende decisioni strategiche, distribuisce responsabilità e alloca il capitale.

Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle imprese familiari, dove i momenti di crescita si intrecciano spesso con quelli del passaggio generazionale. In questi contesti la governance non è soltanto uno strumento organizzativo, ma diventa una condizione fondamentale per preservare il valore costruito nel tempo.

La strategia viene prima dei numeri

Un terzo principio riguarda il modo in cui si costruiscono i piani industriali. Sempre più spesso si osservano modelli finanziari estremamente sofisticati che cercano di prevedere l’evoluzione economica dell’impresa nei prossimi anni. Il problema è che, non di rado, questi numeri vengono costruiti prima che la strategia sia stata realmente chiarita.

Quando accade questo, il piano finanziario rischia di diventare una rappresentazione elegante di ipotesi non verificate.

La relazione corretta tra strategia e numeri è esattamente l’opposto: prima si definisce dove e come competere, poi si modellano le implicazioni economiche di quelle scelte. I numeri non sostituiscono le decisioni strategiche, ma ne rappresentano la conseguenza.

Michael Porter lo ha espresso con chiarezza quando ha distinto tra efficienza operativa e strategia competitiva. Migliorare l’efficienza non significa necessariamente avere una strategia. Allo stesso modo, costruire modelli finanziari complessi non equivale ad aver definito una direzione strategica credibile.

Un piano industriale solido nasce quindi da una sequenza logica: prima si chiarisce il posizionamento competitivo, poi il modello di business, successivamente le risorse necessarie e soltanto alla fine si quantificano i risultati economici attesi.

Quando questa sequenza viene invertita, i numeri rischiano di diventare uno strumento di rassicurazione più che di analisi.

Il valore viene prima della tecnologia

Negli ultimi anni il dibattito economico è stato dominato dal tema della tecnologia. Intelligenza artificiale, piattaforme digitali, automazione e nuovi modelli di innovazione occupano ormai

stabilmente il centro della scena. Tuttavia la storia dell’innovazione mostra con chiarezza che la tecnologia, da sola, non crea valore economico.

La tecnologia è un abilitatore. Il valore nasce quando quella tecnologia risolve un problema reale, si inserisce in un modello di business coerente e genera flussi di cassa sostenibili nel tempo.

Molte iniziative innovative falliscono proprio perché confondono innovazione tecnologica e creazione di valore. È possibile sviluppare soluzioni tecnicamente sofisticate che però non trovano un mercato disposto a pagarle, oppure che non riescono a generare un vantaggio competitivo difendibile.

Per questo motivo è utile distinguere tre piani spesso sovrapposti: la possibilità tecnica di realizzare una soluzione, la sua reale utilità per il cliente e la capacità di generare valore economico nel tempo. Solo quando questi tre livelli sono allineati l’innovazione diventa un vero fattore di creazione di valore.

L’ordine della capital discipline

Questi quattro principi non sono indipendenti. Descrivono piuttosto una gerarchia logica nella costruzione del valore d’impresa.

Prima vengono le persone che prendono le decisioni. Poi il sistema di governance che stabilisce come quelle decisioni vengono prese. Successivamente la strategia che definisce dove competere e come creare vantaggio competitivo. Solo a questo punto entrano in gioco la tecnologia e gli strumenti operativi. I numeri arrivano alla fine, come misura economica delle scelte compiute.

Nel lungo periodo il capitale tende a premiare le imprese che rispettano questo ordine. Non necessariamente quelle che crescono più velocemente, ma quelle che dimostrano maggiore disciplina nel modo in cui costruiscono il proprio sviluppo.

La vera capital discipline, in fondo, consiste proprio in questo: mantenere il giusto ordine tra persone, decisioni, strategia e risorse.

Prima il team. Poi la governance. Poi la strategia. Poi la tecnologia. Solo alla fine i numeri.

È da questa sequenza che nasce il valore trasferibile dell’impresa. Ed è proprio questa trasferibilità – più ancora della crescita – che rende un’impresa davvero interessante per investitori, acquirenti e per la generazione che dovrà raccoglierne il testimone.