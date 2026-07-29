Post di Alessandra Scotti, Vicepresidente di AIDP Lombardia

L’introduzione della direttiva europea sulla trasparenza retributiva, Pay Transparency, rappresenta molto più di una semplice conformità normativa. È un’opportunità determinante che può innescare una intensa trasformazione nelle organizzazioni e nell’intero ecosistema economico e sociale del Paese.

Oltre la compliance: una visione multi-stakeholder

L’obbligo di trasparenza salariale va letto come un investimento in prassi, comportamenti e cultura che coinvolge e beneficia tutti gli attori in campo: dalle aziende ai lavoratori, passando per sindacati e istituzioni.

Nel medio-lungo termine è fondamentale trasformare questo obbligo normativo in un’opportunità strategica, per riprogettare le logiche di governo, di politiche retributive e di gestione delle risorse umane. Si tratta inoltre di un’occasione di coesione e collaborazione, in una logica multi-stakeholder: la trasparenza retributiva, infatti, assume significato e rilievo in modo diverso a seconda del punto di vista, e in un quadro complessivo deve tradursi in un propulsore di innovazione.

Per gli imprenditori e gli shareholder, permette di trasformare un possibile costo di compliance in una leva di governance fiduciaria, capace di sostenere modelli di crescita solidi e trasparenti. Per chi si occupa di risorse umane, è un impulso a progettare l’intera architettura dei sistemi retributivi, rendendoli più imparziali e strutturati. Per i manager, diventa metodo per interpretare in modo preciso e credibile il proprio ruolo di leadership. Per le persone all’interno dell’organizzazione, significa poter leggere con chiarezza i termini di un patto retributivo basato sulla fiducia e non sull’arbitrarietà.

Sul piano sociale, il dialogo si allarga agli altri attori: per i sindacati, si apre un terreno di confronto sull’equità collettiva e sulla definizione del valore del lavoro in una prospettiva di lungo periodo. Per le associazioni datoriali e le istituzioni, l’obbligo regolatorio diventa un motore di competitività per il Paese, rendendo le infrastrutture del mercato del professionale più efficienti e attrattive.

L’obiettivo è dunque – attraverso contributi di ampio respiro – di elevare un adeguamento di legge a un meccanismo di maturità per l’ecosistema italiano nel suo complesso.

Il parallelismo con la sostenibilità: il cammino di una leva strategica

Il percorso della trasparenza salariale potrebbe rispecchiare quello della sostenibilità, evolvendo da adempimento burocratico a fattore centrale per la reputazione e la competitività aziendale e nazionale. Potrebbe riproporsi, cioè, ciò che è già avvenuto con l’introduzione delle norme sulla sostenibilità, che hanno avviato la riflessione sull’impatto delle imprese in contesti ambientali e socio-economici e sull’effetto generativo di efficaci dinamiche imprenditoriali e istituzionali.

L’adeguamento a prassi più sostenibili è nato come un obbligo di rendicontazione, un report da compilare. Nel corso del tempo si è trasformato invece in uno strumento strategico fondamentale di gestione di business, assumendo nuovo significato ed entrando nei gangli operativi delle organizzazioni.

Allo stesso modo, la trasparenza retributiva ha il potenziale per diventare uno degli elementi cardine dei piani aziendali. Quando i criteri retributivi sono spiegabili e le aree di aleatorietà e arbitrarietà vengono ridotte, la fiducia tra azienda e persona cresce. Questo patto di visibilità e comunicazione rafforza la cultura organizzativa nel panorama nazionale, gettando le basi per un contesto lavorativo produttivo e stimolante, supportato da politiche efficaci. In questo scenario, la trasparenza diventa un meccanismo virtuoso non solo per la singola azienda, ma per l’intero Sistema Paese.

Un mercato del lavoro robusto e un “brand Italia” forte

Una struttura retributiva trasparente non solo riduce discriminazioni e opacità, ma aumenta l’attrattività sui mercati internazionali, premiando credibilità e regole chiare – traducendosi in una potente leva di branding e di posizionamento per l’Italia.

Il primo effetto concreto è che il settore occupazionale potrà mostrare una consapevolezza condivisa del valore del lavoro, con minori dinamiche di disparità, e potrà favorire una maggiore comunione di intenti tra istituzioni, imprese, organizzazioni e parti sociali. Questo porterà ad una partecipazione costruttiva nella creazione di un contesto attendibile, basato su buone prassi e logiche di equità, consolidando l’interesse verso il nostro Paese per capitali intellettuali e finanziari. Iniziali assestamenti e istanze divergenti possono e devono essere superati guardando agli spazi di co-creazione e di cooperazione.

La direttiva e il recepimento italiano sulla Pay Transparency, dunque, possono e devono essere un’opportunità per le organizzazioni e l’Italia. Non un mero onere burocratico, ma una condizione rilevante per proseguire e accelerare crescita, trasformazioni culturali ed economiche. Attraverso una visione integrata è possibile rendere la trasparenza salariale un asse della governance aziendale, un fondamento per relazioni industriali e istituzionali equilibrate e un fattore chiave di apprezzamento e di richiamo internazionale.

Questo percorso richiederà però una visione sistemica e sostenuta per passare dalla compliance alla creazione di ricchezza, costruendo un mercato del lavoro dinamico e basato su logiche di fiducia e chiarezza.