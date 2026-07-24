Post di Tommaso Corsini, Presidente di WIM – Where Ideas Meet

Quando, lo scorso giugno, Dua Lipa ha scelto Palermo per il proprio matrimonio, la notizia si è diffusa rapidamente sui tabloid internazionali, accompagnata da curiosità e pregiudizi. Il Telegraph ha parlato di un “ex covo della mafia” e il Sun di un “passato brutale” dell’isola, richiamando stereotipi che la Sicilia si trascina da decenni. Tuttavia, dietro la cronaca rosa si cela un fenomeno più interessante, la capacità di un singolo evento internazionale di trasformare, in poche settimane, la percezione globale di un intero territorio. Questo non è un caso isolato, anzi potremmo definirlo un vero e proprio trend che, da Taormina a Noto, da Ortigia a Bagheria, sta attirando l’attenzione del mercato luxury su tutta la regione. Questo accade anche in altre zone d’Italia.

Il settore degli eventi privati, che include matrimoni, destination wedding, celebrazioni ed eventi corporate ad alto valore relazionale, è probabilmente una delle industrie italiane più rilevanti e al contempo una delle meno riconosciute. Il primo Osservatorio permanente sul comparto, realizzato da WIM con il supporto scientifico dell’Università di Siena nel 2026, ha finalmente fotografato un indotto che si colloca tra i 18 e i 20 miliardi di euro annui e una filiera che attraversa oltre 55 codici ATECO e coinvolge più di 50 mila imprese in 25 aree di specializzazione.

Questi dati collocherebbero il settore tra i più significativi a livello nazionale, se venisse censito come sistema unitario invece di essere frammentato tra categorie statistiche separate. Wedding planner, fornitori di allestimenti, dimore storiche e agenzie di catering appartengono infatti formalmente a settori diversi, ma in realtà contribuiscono tutti alla realizzazione degli stessi eventi. Tuttavia, questa realtà non si è mai tradotta in una rappresentanza istituzionale comune. Per anni il settore è cresciuto senza che nessuno ne monitorasse lo sviluppo.

Il caso Dua Lipa dimostra che questa situazione non è più sostenibile. La Sicilia è oggi la quinta regione italiana per matrimoni di coppie straniere, in un mercato nazionale del destination wedding che supera 1,1 miliardi di euro e cresce a doppia cifra, con gli Stati Uniti come principale mercato di provenienza. Un evento di grande visibilità come quello di Dua Lipa non crea il fenomeno, ma lo accelera, lo amplifica e lo legittima agli occhi di una clientela internazionale esigente, spesso influenzata da stereotipi. Per il segmento alto del mercato, i cosiddetti High Net Worth Individuals, oggi oltre 23 milioni nel mondo e in crescita, la sicurezza percepita e il prestigio della location sono determinanti quanto il costo. Un endorsement di questo tipo vale più di qualsiasi campagna istituzionale, perché nessuna comunicazione pubblica può offrire la stessa credibilità con altrettanta rapidità. Ma se i messaggi che passano sono legati a stereotipi vecchi di decenni, il risultato potrebbe non essere quello sperato.

L’Osservatorio WIM rileva infatti che la domanda internazionale, una volta attratta da un evento di rilievo, si diffonde lungo tutta la filiera regionale, spostandosi tra territori vicini in base a stagionalità e capacità ricettiva. La capacità di trasformare la visibilità del singolo evento in una domanda strutturata e ricorrente, distingue oggi le destinazioni in crescita da quelle che restano ferme. Non è legata all’iniziativa di un solo singolo operatore, ovviamente, ma richiede un’azione di sistema. Da questo punto di vista, purtroppo, i dati ci dicono che il settore procede a due velocità. Da un lato, poco più di un quinto delle imprese è già strutturato e all’altzza degli standard internazionali. Dall’altro, la maggioranza degli operatori lavora ancora con strumenti minimi, solo un quarto utilizza un CRM e molti gestiscono i contatti internazionali tramite WhatsApp personale. Questo divario diventa critico quando la domanda cresce rapidamente, come dopo un evento mediatico globale.

A completare il quadro, va rilevato che le ville e i palazzi storici che hanno ospitato il matrimonio di Dua Lipa, così come molte location in Toscana, Puglia o sul Lago di Como, spesso trovano negli eventi privati l’unica fonte di reddito in grado di sostenere i costi di manutenzione di un patrimonio altrimenti destinato al degrado. Il settore, quindi, non genera solo PIL, ma contribuisce attivamente alla tutela del paesaggio e della memoria storica italiana, in un equilibrio che meriterebbe maggiore attenzione. Se il settore continua a misurare il proprio valore solo attraverso l’eco mediatica di eventi celebri, invece che con dati strutturati e ricorrenti, rischia di perdere il treno, perché ci sono altre destinazioni molto meglio organizzate e consapevoli di queste dinamiche che stanno crescendo a doppia cifra. Gli eventi privati non sono un sottoprodotto del turismo né una variante minore del wedding, ma un’industria a sé, con una propria filiera e un proprio impatto sul patrimonio storico-artistico del Paese. Le istituzioni, a ogni livello, dovrebbero iniziare a riconoscerne il valore, per esempio attraverso l’introduzione di un codice ATECO dedicato, che permetta finalmente di censire il settore come sistema unitario, e con strumenti di credito e di garanzia calibrati sulla stagionalità estrema che caratterizza queste imprese, oggi costrette a finanziarsi con logiche pensate per altri settori. Oltre a questo andrebbe avviato un percorso concreto di collaborazione strutturata tra enti locali, soprintendenze e operatori privati, per trasformare davvero la tutela del patrimonio storico in una leva economica sfruttando l’enorme fascino che il nostro Paese esercita sulla clientela internazionale. Altrimenti, nel giro di pochi anni, vedremo altri Paesi attrezzarsi più rapidamente per intercettare una domanda che l’Italia, oggi, ha semplicemente la fortuna di attrarre per natura.