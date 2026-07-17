Post di Francesca Caterina Santin, analista finanziaria e co-founder di Colazione a Wall Street

Le vacanze si confermano una priorità per gli italiani: secondo le più recenti rilevazioni, circa sette italiani su dieci hanno in programma almeno un viaggio nei prossimi mesi, mentre saranno 36 milioni i connazionali che si concederanno almeno un giorno di vacanza durante l’estate 2026.

Una voglia di partire che resiste nonostante il caro-vita, l’aumento dei costi di viaggio e le incertezze internazionali. Ma proprio la determinazione a non rinunciare alle ferie sta facendo emergere nuove abitudini di spesa che meritano attenzione, a partire da un quarto degli italiani che prenderebbe in considerazione la possibilità di pagare le vacanze a rate.

Per gli analisti di Colazione a Wall Street, società di consulenza finanziaria indipendente, il problema non è la vacanza in sé. Il rischio nasce quando il desiderio di partire porta a prendere decisioni finanziarie che avranno conseguenze ben oltre il rientro dalle ferie. “Le vacanze rappresentano un momento importante per il benessere personale e familiare, e nessuno dovrebbe sentirsi in colpa per voler partire. Il problema nasce quando, per concedersi qualche giorno di relax, si sacrificano gli obiettivi finanziari dei mesi successivi o si utilizzano risorse che dovrebbero essere destinate ad altro”, commenta Francesca Caterina Santin, co-founder di Colazione a Wall Street.

Il vero costo della vacanza si scopre al rientro

Un aspetto spesso sottovalutato, infatti, riguarda il costo reale delle ferie. Molte famiglie calcolano il prezzo del viaggio, dell’alloggio e delle attività, ma raramente considerano ciò che accadrà una volta rientrate a casa. Settembre porta con sé spese scolastiche, assicurazioni, bollette, manutenzioni e una serie di costi che continuano a pesare sul bilancio familiare indipendentemente dalle vacanze. Le conseguenze possono pesare anche oltre i sei mesi dopo la vacanza: “La domanda corretta non è se possiamo permetterci una vacanza oggi, ma se saremo economicamente sereni anche al ritorno. Una vacanza da 2.000 euro può costarne molto di più se lascia il conto corrente vicino allo zero e costringe a utilizzare credito o risparmi per affrontare le spese ordinarie”, prosegue Francesca Santin.

Per questo motivo Colazione a Wall Street invita a pianificare le ferie tenendo conto non solo del budget necessario per partire, ma anche delle risorse che resteranno disponibili una volta terminato il viaggio, a partire dal cosiddetto fondi di emergenza.

Mai toccare il fondo di emergenza

Tra le abitudini che destano maggiore preoccupazione c’è l’utilizzo del fondo di emergenza per finanziare le ferie. Una scelta che può sembrare innocua nel breve periodo, ma che rischia di lasciare le famiglie scoperte proprio nel momento del bisogno.

Il fondo di emergenza dovrebbe esistere per proteggerci dagli imprevisti, non per sostenere spese programmate. Se viene utilizzato per andare in vacanza, perde completamente la sua funzione e lascia la famiglia esposta nel momento in cui dovesse verificarsi un problema reale.

Secondo Colazione a Wall Street, una vacanza dovrebbe essere sostenibile senza intaccare le risorse destinate alla sicurezza finanziaria personale e familiare, quindi il fondo d’emergenza non deve mai essere toccato.

Rateizzare non è sbagliato, spendere più del previsto sì

Anche il ricorso alle rate non deve essere necessariamente demonizzato. Gli strumenti di pagamento dilazionato possono rappresentare una soluzione utile per gestire la liquidità, ma richiedono consapevolezza e pianificazione.

Il rischio emerge quando la possibilità di pagare in più tranche diventa una giustificazione per aumentare il budget iniziale o concedersi spese che altrimenti non sarebbero state sostenibili. “La rateizzazione può essere uno strumento utile di gestione della liquidità. Diventa però problematica quando viene utilizzata per spendere più di quanto ci si sarebbe realmente potuti permettere. Se il pagamento dilazionato serve ad aumentare il budget della vacanza, allora probabilmente non stiamo più gestendo una spesa, ma stiamo rinviando un problema”, spiega Francesca Caterina Santin.

Per affrontare l’estate senza compromettere la propria stabilità economica, Colazione a Wall Street suggerisce un principio semplice: pianificare la vacanza come parte di un progetto finanziario più ampio e non come un’eccezione alle regole. Prima di prenotare, è importante verificare che il fondo di emergenza resti intatto, che le spese previste per il rientro siano già state considerate e che eventuali pagamenti rateali non compromettano la capacità di risparmio dei mesi successivi.

La regola del 6-3-1 per partire senza stress finanziario

Per aiutare le famiglie a valutare se una vacanza sia realmente sostenibile, Colazione a Wall Street propone una semplice regola pratica: la “6-3-1”.

Prima di prenotare una vacanza, è importante verificare di avere almeno sei mesi di spese essenziali accantonate nel fondo di emergenza, tre mesi di liquidità disponibile sul conto corrente anche dopo il rientro e 1 piano per affrontare le principali spese previste nel mese successivo, a partire da bollette, assicurazioni, scuola e altre uscite ricorrenti.

“Spesso valutiamo una vacanza sulla base di ciò che possiamo permetterci oggi, senza chiederci come staremo finanziariamente tra uno, due o sei mesi. La regola del 6-3-1 serve proprio a questo: aiutare le persone a capire se una spesa è davvero sostenibile oppure se rischia di compromettere il proprio equilibrio finanziario. Se dopo aver prenotato una vacanza non restano almeno tre mesi di sicurezza economica, due mesi di liquidità e un piano per le spese future, probabilmente stiamo spendendo più di quanto dovremmo”, spiega Francesca Caterina Santin.

Secondo Colazione a Wall Street, la vera differenza non è tra chi parte e chi resta a casa, ma tra chi pianifica le proprie vacanze e chi le finanzia sacrificando obiettivi e sicurezza finanziaria.