Post di Simone Marchetti, Business Development Director, Oracle

Nel recente passato, la logica alla base della gestione della supply chain è rimasta relativamente semplice: tenere bassi i costi di acquisto, ridurre le scorte e ampliare la rete dei fornitori ovunque la manodopera costasse meno. E, per lungo tempo, questo è stato il modello vincente.

Poi sono arrivate le prime grandi disruption: il COVID-19, il blocco del Canale di Suez, la carenza di semiconduttori, fino al ritorno di politiche industriali e di una volatilità tariffaria che non si vedevano dagli anni Settanta. Una dopo l’altra, queste crisi hanno fatto emergere il prezzo occulto di una strategia focalizzata su un unico obiettivo, dimostrando come le catene di fornitura fossero diventate, di riflesso, estremamente fragili.

Una recente ricerca dell’Università svizzera di St. Gallen fotografa perfettamente questo scenario: dallo studio condotto in ambito industriale è emerso che, sebbene la stragrande maggioranza dei responsabili aziendali dichiari l’intenzione di voler migliorare la resilienza, le decisioni strategiche continuino di fatto a privilegiare i costi. Gli anni della crisi avevano imposto una reazione; tuttavia, una volta superata la fase emergenziale, si è assistito a una sorta di ripristino, ovvero a un silenzioso ritorno a quelle stesse logiche che avevano messo in difficoltà le aziende fin dal principio.

Si tratta di un errore sistematico che il settore, oggi, non può più permettersi di ripetere.

Il costo della fragilità

La necessità economica di un cambiamento non è un concetto astratto. Le interruzioni gravi della supply chain — quelle capaci di bloccare la produzione, congelare le scorte o isolare i fornitori — non rappresentano più un rischio remoto, bensì eventi ricorrenti. Ciascuno di essi porta con sé conseguenze tangibili: perdite di fatturato, costi logistici d’emergenza, approvvigionamenti accelerati e danni alle relazioni con i clienti. Per i produttori che operano con margini ridotti, una sola interruzione prolungata può vanificare anni di progressi sul fronte dell’efficienza.

A differenziare lo scenario attuale rispetto al passato non è tanto la frequenza di tali eventi, quanto la loro concomitanza. Fenomeni legati al cambiamento climatico, instabilità geopolitica, evoluzioni normative e volatilità della domanda non si presentano più uno alla volta. Di conseguenza, le aziende che hanno strutturato le proprie catene di fornitura focalizzandosi su un unico obiettivo di ottimizzazione si trovano oggi a dover fare i conti con più fronti critici contemporaneamente.

Tre leve strategiche

Il modello sviluppato dall’ateneo elvetico introduce un concetto che merita un’attenta considerazione: la Supply Chain Viability, ovvero, la capacità delle catene di fornitura di sopravvivere, crescere e funzionare correttamente nel tempo. Secondo questo approccio, per garantire un vantaggio competitivo duraturo è necessario governare tre driver strategici contemporaneamente.

Il primo è l’efficienza, intesa come la capacità di garantire output affidabili a costi ottimali in condizioni di stabilità. Il secondo è la resilienza, ossia la capacità di assorbire gli shock, adattarsi rapidamente e ripartire senza subire danni strutturali permanenti. Il terzo è la sostenibilità, che si traduce nella gestione dell’impatto ambientale e sociale al fine di salvaguardare la propria reputazione e credibilità sul mercato, nel lungo termine.

Considerare questi fattori come priorità in contrasto tra loro — sacrificando la resilienza per i costi o la sostenibilità per i margini — è una tendenza comprensibile, ma ormai del tutto insostenibile. In tutti i principali mercati manifatturieri, infatti, si assiste a una forte accelerazione delle normative sulle emissioni e sulle pratiche di approvvigionamento lungo la supply chain. Al contempo, le aspettative dei consumatori stanno cambiando, e i rischi operativi e di reputazione legati a filiere che non rispettano i criteri sociali o ambientali non sono più un’ipotesi teorica.

Fondamentalmente, le decisioni sulla catena di fornitura sono la leva più potente che i produttori hanno per abbattere la propria impronta ecologica. Questo perché le emissioni della filiera superano di gran lunga quelle dei processi aziendali diretti. La sostenibilità, quindi, non va vista come un tassello in più: per quasi tutte le aziende, coincide con la strategia stessa della supply chain.

Intelligenza Artificiale e dati: un’alleanza imprescindibile

Per la maggior parte delle aziende, il vero problema non è la carenza di dati, bensì la loro frammentazione in compartimenti che non dialogano. Risultati finanziari, metriche sui processi operativi, rischi legati ai fornitori e indicatori di sostenibilità vengono monitorati, analizzati e gestiti in modo totalmente indipendente. Di conseguenza, il management si trova a fare delle scelte di compromesso senza avere una reale percezione degli effetti che tali decisioni avranno sugli altri fronti.

Le aziende che stanno affrontando questa complessa fase storica con maggiore successo condividono una caratteristica comune: hanno sviluppato, o stanno implementando, un’infrastruttura capace di integrare efficienza, resilienza e sostenibilità in un’unica visione d’insieme. Questo approccio supera la logica del semplice esercizio di rendicontazione, diventando una vera e propria competenza operativa che permette di gestire le decisioni aziendali quasi in tempo reale.

Le crisi degli ultimi cinque anni hanno offerto ai responsabili della supply chain un’opportunità unica: una visione lucida e realistica delle proprie vulnerabilità. Le aziende capaci di sfruttare questa consapevolezza — superando la trappola della pura efficienza per costruire filiere in grado di performare su tutti e tre i driver — otterranno un vantaggio strutturale difficilmente replicabile dai competitor nel breve periodo. Dal fronte dell’innovazione tecnologica, l’evoluzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale oggi disponibili, permettono di sfruttare il valore dei dati, integrandoli direttamente nei processi quotidiani. Se la visibilità permette di capire cosa sta accadendo, l’intelligenza artificiale consente di agire di conseguenza, in modo automatico e in tempo reale. In tal senso, i progressi più significativi non derivano da sistemi di analisi esterni o aggiunti in un secondo momento, ma dall’implementazione di soluzioni integrate nel flusso di lavoro stesso. Sistemi capaci di analizzare lo scenario, prendere decisioni e avviare azioni simultanee su tutti e tre i pilastri, con tempi di risposta praticamente azzerati.

Una catena di fornitura davvero sostenibile e vitale non è un’aspirazione futura: per chi saprà muoversi per primo, rappresenta già oggi un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo, grazie a dati e Intelligenza Artificiale.