Post di Simone Bresciani, Co-Founder e CEO di TeachCorner

Nel primo contributo su Econopoly abbiamo descritto un paradosso documentato dall’OCSE e confermato dai dati ISTAT: l’intelligenza artificiale generica migliora la superficie dei risultati, sia nella formazione sia nelle imprese, ma non modifica in profondità né l’apprendimento né i processi. Come è possibile quindi invertire questa rotta? Un primo passaggio è sicuramente quello di adottare un’AI verticale, scelta sui propri bisogni e misurarne l’efficacia. Risultati? Aumenti significativi in termini di produttività, ottimizzazione dei tempi e dei processi, competenze affinate.

Cosa distingue un sistema verticale da un chatbot generico

La differenza non è nel modello linguistico che sta sotto, ma nel modo in cui viene alimentato e nel compito che gli viene assegnato. Un chatbot generico pesca le risposte dal web aperto, senza distinguere tra fonti affidabili e contenuti obsoleti o errati. Un sistema di AI verticale opera all’interno di un perimetro informativo controllato: ogni risposta è ancorata a documenti verificati e aggiornati, consultati in tempo reale.

Nella nostra esperienza sulla preparazione a concorsi pubblici e test d’ingresso, questo significa che il tutor AI non “inventa” una spiegazione plausibile, ma la costruisce a partire da materiali certificati, bandi vigenti, normative aggiornate. Se uno studente carica i propri appunti, uno screenshot o un grafico, il sistema è in grado di leggerli e integrarli nel percorso. Ma la differenza più significativa è nel metodo: il sistema non consegna la risposta, guida il ragionamento. Se lo studente sbaglia, l’AI spiega la logica dell’errore, propone un percorso alternativo e genera esercizi mirati sullo stesso schema. L’obiettivo non è velocizzare la risposta, ma costruire la competenza.

Le PMI non devono costruire da zero, devono scegliere

Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano [1], il 76% delle PMI italiane non ha investito né prevede investimenti nell’intelligenza artificiale. Solo il 7% ha avviato programmi strutturati di formazione sull’AI per i propri collaboratori. Il primo articolo citava la forbice di 30.000-100.000 euro per un progetto di AI personalizzato. Ma il punto è che la maggior parte delle imprese non ha bisogno di costruire un modello proprietario. Ha bisogno di scegliere lo strumento giusto tra quelli già disponibili.

Il report SME-AIMIX 2026 [2] documenta che nei settori meno maturi l’adozione dell’AI può generare benefici di produttività fino al 30%, ma che l’Italia resta sotto la media europea con un indice di integrazione dell’8,5% contro il 10,6% dell’UE. Il gap non dipende dall’offerta tecnologica ma da un cambio di approccio a essa. Come osserva Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio del Politecnico [1], l’AI richiede visione, competenze, processi adeguati e cultura del dato: un’impresa non può passare dalle scuole primarie all’università dalla sera alla mattina.

Le soluzioni verticali basate su servizi SaaS hanno costi di ingresso di poche centinaia di euro al mese, incomparabili con un progetto custom. Il Voucher Cloud e Cybersecurity del MIMIT [3], operativo da febbraio 2026, copre fino al 50% delle spese per l’acquisto di servizi cloud SaaS con funzionalità AI integrate, anche per realtà non strutturate sul fronte dell’innovazione. Gli strumenti ci sono, è fondamentale capire quale scegliere e per quale obiettivo.

Misurare il risultato: come si capisce se l’AI funziona

Tra le PMI che hanno avviato l’adozione, il 60% dichiara di risparmiare almeno 5 ore a settimana [4]. Ma gli ambiti di impiego restano concentrati sull’analisi dei dati e la produzione di contenuti, mentre le potenzialità nel processo decisionale e nell’ottimizzazione dei flussi operativi sono ancora poco sfruttate. Il risparmio di tempo è reale, ma da solo non è una metrica di trasformazione.

Il discrimine è tra efficienza apparente e miglioramento misurabile. Nella nostra piattaforma, l’introduzione del tutor AI ha accelerato del 30% l’apprendimento nelle materie scientifiche e ha portato il rating di soddisfazione dei clienti da 4,8 a 4,9 su 5 su Trustpilot. Non sono solo numeri, ma raccontano una cosa precisa: quando l’AI è progettata per guidare il ragionamento invece di fornire risposte, l’utente impara di più e lo riconosce.

L’impatto sul business: cosa cambia nei numeri

Dall’introduzione dei nuovi strumenti AI-driven, TeachCorner ha registrato un aumento di fatturato del 45% su base annua tra gennaio e maggio 2026. Allo stesso tempo, l’AI ha ottimizzato del 70% il lavoro dei tutor umani al di fuori dagli orari di lezione: le domande ripetitive, le richieste di chiarimento su argomenti già trattati, gli esercizi di rinforzo vengono gestiti dal tutor virtuale, liberando i docenti per le attività a maggior valore aggiunto. Non si tratta di sostituzione ma di riorganizzazione: le persone fanno meno lavoro meccanico e più lavoro qualificato.

Il dato trova riscontro nella letteratura di settore: il 41,4% delle aziende italiane che hanno adottato soluzioni di AI segnala un miglioramento tangibile e misurabile della produttività [5]. Nell’e-commerce, le imprese che hanno integrato AI verticale nelle piattaforme di vendita registrano in media un aumento del 28% nel tasso di conversione e una riduzione del 22% nel costo di acquisizione clienti [6]. I numeri variano per settore, ma il principio è costante: l’AI produce risultati quando è integrata in un processo specifico con metriche chiare, non quando viene sovrapposta ai flussi esistenti come un layer generico.

Il metodo si può costruire

L’AI è una sfida di metodo prima che di tecnologia. Le PMI italiane non devono sviluppare modelli proprietari da centomila euro. Devono individuare il processo dove l’AI può fare la differenza, scegliere una soluzione verticale progettata per quel compito e misurarne i risultati. Nella formazione come nel business, il valore non sta nello strumento, sta nella chiarezza con cui si definisce cosa quello strumento deve fare e nella disciplina con cui se ne verifica l’impatto.

Fonti

[1] Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, Politecnico di Milano, maggio 2026. 76% delle PMI senza investimenti in AI, 7% con formazione strutturata.

[2] SME-AIMIX 2026, Webidoo. Indice di maturità AI nelle PMI europee: Italia all’8,5% contro la media UE del 10,6%. Potenziale di produttività fino al +30% nei settori meno maturi.

[3] MIMIT, Voucher Cloud e Cybersecurity, operativo da febbraio 2026. Copertura fino al 50% delle spese SaaS per micro e piccole imprese.

[4] PMI.it, AI nelle PMI: l’81% la usa ma solo 1 su 4 l’ha integrata, aprile 2026. 60% delle PMI con AI risparmia almeno 5 ore/settimana.

[5] ISTAT, Imprese e ICT 2025, dicembre 2025. 16,4% delle imprese con almeno 10 addetti utilizza AI (8,2% nel 2024). 41,4% segnala miglioramento misurabile della produttività.

[6] Osservatorio Digital Innovation, Politecnico di Milano, e Casaleggio Associati, 2025-2026. E-commerce con AI: +28% tasso di conversione, −22% costo di acquisizione clienti.