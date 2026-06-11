Post di Marco Mazza, CEO e co-founder di Salabam Solutions

Gli italiani viaggiano ancora, ma non come prima: a cambiare non sono solo le destinazioni, ma soprattutto il modo in cui si decide e si costruisce un viaggio. È quanto emerge da un’analisi di Salabam Solutions, società italiana di travel tech che ha esaminato oltre 500.000 prenotazioni effettuate nel 2025 sulle sue piattaforme integrate con il welfare aziendale Vadobay e Benefit.Travel.

Un mercato che in Italia vale oltre 5 miliardi di euro, di cui circa 600 milioni destinati al turismo. Nei dati analizzati, l’Italia da sola pesa oltre il 62% delle prenotazioni, seguita a distanza da Francia (5,98%) e Spagna (5,09%), segnale di una forte preferenza per mete domestiche o di prossimità.

Il primo dato è netto: la vacanza si accorcia. La durata media di un soggiorno è oggi di 2,7 giorni, segnale di un passaggio sempre più evidente dalle ferie tradizionali ai cosiddetti “smart break”, brevi viaggi concentrati nei weekend o nei periodi di pausa. Allo stesso tempo si riduce anche la pianificazione: la finestra media di prenotazione è di 51 giorni, ma per molte destinazioni italiane si registra un forte picco di prenotazioni a ridosso del periodo del soggiorno.

“Non si tratta solo di viaggi più brevi, ma di un cambio di mentalità per un’ampia fetta di viaggiatori: molte persone non organizzano più una vacanza, ma una serie di pause distribuite durante l’anno”, spiega Marco Mazza, co-founder di Salabam Solutions. “Questo rende il turismo più frequente ma anche più frammentato, e cambia completamente le logiche di scelta”.

Non si tratta solo di un cambiamento organizzativo, ma di una vera trasformazione psicologica del viaggiatore. Dai dati emerge infatti una spaccatura netta tra chi pianifica e chi decide all’ultimo. I viaggi a lungo raggio – come Giappone o Stati Uniti – continuano a essere programmati con 4-6 mesi di anticipo, mentre il turismo domestico estivo è sempre più impulsivo: più il viaggio è vicino, più diventa immediato e poco pianificato.

Accanto al fattore temporale, cambia anche la logica di scelta delle destinazioni. Cresce infatti quello che si può definire turismo “strategico”: gli utenti non rinunciano alla meta, ma ne ripensano le modalità per risparmiare. È il caso delle cosiddette destinazioni “satellite”, come Mestre per Venezia o le aree periferiche delle grandi città, scelte per ridurre i costi mantenendo l’accesso alle principali attrazioni. Lo stesso schema emerge anche nei viaggi internazionali: nei dati europei compaiono con frequenza località come Serris, Chessy o Magny-le-Hongre, piccoli centri nell’area di Parigi che non sono mete turistiche autonome

ma basi logistiche per Disneyland. Un segnale chiaro di come, soprattutto per le famiglie, la destinazione reale non sia la città, ma l’esperienza, organizzata però con un’attenzione crescente al budget.

Anche le scelte di alloggio confermano questa tendenza alla razionalizzazione. Oltre il 72,9% delle prenotazioni riguarda hotel tradizionali, mentre bed & breakfast (6,99%) e appartamenti (2,82%) restano soluzioni secondarie. Un dato che indica come, soprattutto nei viaggi brevi, gli utenti privilegino soluzioni immediate e standardizzate, con minore complessità organizzativa.

“Il viaggio non viene ridimensionato, viene ottimizzato”, aggiunge Diego Furlani, co-founder di Salabam Solutions. “Le persone non vogliono rinunciare a nulla, ma stanno diventando molto più sofisticate nel modo in cui spendono: sono più attente su dove scelgono di dormire, quando partire e come muoversi per ottenere la stessa esperienza a un costo inferiore”.

Un’ulteriore chiave di lettura riguarda le cosiddette “tribù dei viaggiatori“, che mostrano comportamenti sempre più distinti a seconda del contesto personale. I dati evidenziano come non sia tanto la destinazione a guidare la scelta, quanto la composizione del viaggio. I genitori single si concentrano su mete altamente organizzate e sicure come la Riviera Romagnola, dove servizi e logistica semplificata diventano centrali. I gruppi privilegiano invece destinazioni con una forte componente sociale e di intrattenimento, come Ibiza o Mykonos, mentre le famiglie allargate tendono a orientarsi verso soluzioni più flessibili, come la montagna estiva o le destinazioni legate ai parchi tematici. In altre parole, la domanda non è più “dove andare”, ma “con chi si parte”.

A influenzare sempre di più le scelte è anche il clima: l’analisi evidenzia l’emergere del cosiddetto “coolcationing”: nei mesi estivi cresce la domanda verso destinazioni più fresche come Nord Europa e aree montane, non tanto per motivi culturali quanto per la ricerca di temperature più vivibili. Al contrario, durante l’inverno si rafforza il fenomeno opposto, con Canarie e Mar Rosso tra le mete più richieste per chi cerca caldo a breve distanza e con costi contenuti.

Il ruolo del welfare aziendale contribuisce a rafforzare questa trasformazione. Con una disponibilità media di circa 900 euro per dipendente e un tasso di utilizzo intorno al 70%, questi strumenti incentivano soprattutto viaggi brevi e distribuiti durante l’anno, spesso effettuati in prossimità della scadenza dei benefit.

“Il welfare ha introdotto una nuova abitudine: viaggiare quando si ha l’occasione, non solo quando si ha tempo”, conclude Mazza. “Questo ha un impatto diretto sulla destagionalizzazione e sulla frequenza dei viaggi, più che sulla loro durata”.